‘Arte pela Vida’ inaugura brechó sustentável no Mercado de Carne, em Belém, neste sábado (11)

A ONG Arte pela Vida inaugurou, neste sábado (11), seu brechó sustentável, que agora funciona no segundo piso do Mercado de Carne "Francisco Bolonha", no Complexo do Ver-o-Peso. Há 27 anos a ONG promove ações sociais para as pessoas que vivem com HIV/Aids no Estado do Pará.

O novo espaço estará aberto, de domingo a domingo, sempre das 9 às 18 horas, com um brechó de roupas, sapatos, peças de decoração e objetos de arte. Coordenador do Arte pela Vida, Francisco Vasconcelos falou sobre a reabertura da loja. “Nós ficamos quase três meses fechados. Funcionávamos antes na travessa Rui Barbosa e, agora, estamos vindo aqui para essa área que, para nós, é superimportante”, contou.

No espaço tem o brechó sustentável, cuja renda toda será revertida para as ações realizadas para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. “Aqui nós temos também espaço de acolhimento, de prevenção, de assistência”, disse. “Foi de extrema importância estarmos nessa área, porque é uma zona portuária. Uma zona de pessoas de extrema vulnerabilidade. A nossa missão vai aumentar muito aqui”, afirmou.

Arte pela Vida atende quase 500 famílias por mês

Francisco Vasconcelos disse que o brechó é muito importante porque, mensalmente, quase 500 famílias são atendidas de alguma forma pelo Arte pela Vida: com remédio, fraldas geriátricas, cestas básicas. “Principalmente porque a AIDS, hoje em dia, atinge a camada mais pobre da população paraense”, disse.

Na reabertura da loja, o Complexo do Ver-o-Peso recebeu ações de saúde neste sábado (11). A ação foi promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). E contou com testagem gratuita de HIV, sífilis e hepatites virais, vacina contra a covid-19 e HPV. E, com o apoio das equipes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), houve também consultas médicas e odontológicas e realização de exames.

Na inauguração, houve ainda um desfile de moda preparado pelos estilistas Fábio Purificação e Alcimara Braga e, também, shows musicais. E, ainda, o lançamento do livro "Belém Tem Disso", de autoria de Sergio Bastos. A obra tem gravuras sobre o cotidiano dos moradores da capital paraense. Toda a renda obtida com a venda da obra será revertida para as ações sociais da ONG Arte pela Vida.

Serviço:

Brechó sustentável

Endereço: Mercado de Carne "Francisco Bolonha", segundo piso, sala 33.

Funciona de domingo a domingo, das 9 às 18h

As doações podem ser feitas na própria loja sustentável.

Quem quiser ajudar também pode ligar para o seguinte contato: +55 91 8280-2188 (Francisco Vasconcelos)