Arte pela Vida inaugura novo brechó com farta programação

O Arte pela Vida, ong paraense que presta assistência a pessoas que convivem com HIV e Aids, vai reabrir o seu Brechó Sustentável em novo endereço: no Mercado Francisco Bolonha (Mercado de Carne), do complexo do Ver-o-Peso, no segundo piso do complexo, sala 33. A inauguração será no próximo sábado, 11, com desfiles de moda, DJs, lançamento de livro e exposição de ilustrações e serviços de vacinação, testagem e clínica de saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Brechó Sustentável vai funcionar no local todos os dias, das 9 às 18h, todos os dias da semana, com um brechó de roupas, sapatos, peças de decoração e objetos de arte.

Modelos do Arte pela Vida. (Divulgação)

Às 9h30, o figurinista e design de moda Fábio Purificação assina o desfile “Ver-o-Fashion” com peças do Brechó Sustentável. Ele vai montar looks super coloridos inspirados no Ver-o-Peso e que promete surpresas ao público. “Os desfiles serão altamente performáticos. As modelos irão desfilar no meio da feira. Vai ser lindo. Vai envolver a comunidade do Ver-o-Peso como um todo”, destacou o coordenador do Arte pela Vida, Francisco Vasconcelos.

Às 11h, a estilista, figurinista e professora de moda Alcimara Braga assina o desfile “Inclusão e Diversidade” com a participação de mulheres privadas de liberdade, que confeccionaram roupas da coleção, e também de mulheres vítimas de violência no Marajó, que produziram acessórios e biojoias. Elas irão apresentar as criações e também desfilar. Ainda, a passarela vai receber modelos com deficiência e “plus size”.

DJs Tiago e Diego Homci (Rodrigo Ferraz/ Divulgação)

A música ficará a cargo do DJ Clécio, que tocará os ritmos paraenses a partir das 12h, seguido dos DJs gêmeos Tiago e Diego Homci, que também são atores e já estrelaram produções da Globo, a partir das 14h.

Durante a programação, desenhista Sérgio Bastos vai lançar o livro “Belém tem disso” com ilustrações sobre Belém, além de abrir a exposição homônima com os referidos desenhos. Os recursos arrecadados com a venda dos livros e dos desenhos será revertido em favor do Arte pela Vida.

Sérgio Bastos com o seu livro 'Belém tem disso'. (Divulgação)

Saúde

Durante a programação de inauguração, serão disponibilizados à população vacinação gratuita contra a covid-19, vírus HPV (adultos e crianças) e tríplice viral, além de testes para diagnóstico do vírus HIV, sífilis e hepatites virais. O público também poderá acessar médicas e odontológicas e realizar exames em uma carreta da Sespa que ficará estacionada em frente ao mercado.

“Essa será a primeira ação de prevenção de HIV e Aids do Carnaval, do Arte pela Vida e Sespa”, destaca Francisco. O evento inicia as iniciativas do Bloco da Prevenção do Arte pela Vida, que, durante os quatro dias de folia, estará no Circuito Mangueirosa, junto com a Sespa, realizando serviços de prevenção, aconselhamento, atendimento médico e exames de sífilis, hepatite e HIV.

“Belém é o primeiro lugar em número de pessoas infectadas e maior número de óbitos entre todas as cidades do Brasil, principalmente na faixa-etária de 14 a 29 anos, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, emitido no último dia 1º de dezembro do ano passado”, aponta Francisco.

Belém, Ananindeua, Marabá, Castanhal e Barcarena estão no ranking entre os primeiros lugares.

Agende-se:

Inauguração do Espaço Sustentável Arte Pela Vida - Loja Brechó

Dia: Sábado, 11

Hora: das 9h às 18h

Local: Mercado de Carne "Francisco Bolonha", sala 33, 2º piso, no complexo do Ver-o-Peso

Informações: (91) 98250-6161 e 98280-2188