Complexo do Ver-o-Peso recebe ações de saúde gratuitas neste sábado (11); confira

O Complexo do Ver-o-Peso receberá ações de saúde neste sábado (11) na reabertura da loja sustentável Arte Pela Vida. A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A programação deste sábado contará com testagem gratuita de HIV, sífilis e hepatites virais, vacina contra Covid-19 e HPV.

A organização não governamental Arte Pela Vida trabalha em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS no estado do Pará, e propôs uma parceria com a Sespa para oferecer vacinação e exames para a população que frequenta o mercado Ver-o-peso. A ong está reabrindo uma loja sustentável que funcionará no segundo piso (sala 33) do prédio histórico que abriga o Mercado de Carne "Francisco Bolonha", no complexo de feiras.

Para a diretora de Vigilância em Saúde, Ana Paula Reis, essa ação visa levar serviços de forma rápida e prática até quem precisa. “Neste dia, a Sespa vai levar uma carreta para oferecer orientações e atendimentos de saúde para a população que estará lá prestigiando o trabalho da ong Arte Pela Vida e para as pessoas que frequentam o complexo do Ver-o-Peso. Nem sempre essas pessoas têm acesso aos serviços de saúde, então a Sespa está indo até eles”, avalia a diretora.