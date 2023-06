Arraial para cães: shopping de Belém recebe festa junina para pets e tutores neste sábado

Uma festa junina diferente, o “AUrraial” — um arraial para cães —, será realizada neste sábado (17), no espaço Park Pet, no Shopping Bosque Grão-Pará, no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O evento, organizado pelo “Clube Maltês Belém”, começará às 18h e contará com uma variada programação para os pets e para os tutores. Segundo os organizadores da festa, são esperados 70 cães já inscritos no evento e mais de 200 tutores. O evento será fechado apenas para os tutores que realizaram inscrição prévia.

Durante a programação, haverá um desfile dos pets caracterizados, sorteio de brindes para tutores membros do clube e um cortejo dos animais — aberto ao público — nos corredores do shopping center, em homenagem ao Arraial do Pavulagem, com brincantes oficiais. Aos tutores, um coquetel junino será servido para marcar o festejo junino. No mesmo dia do evento, o Clube Maltês fará doações de ração para abrigos que cuidam de animais em vulnerabilidade. As doações são abertas a todos.

O objetivo do evento é promover bem-estar aos animais e promover a interação, como destaca uma das administradoras do clube, Patrícia Viana. Ela lembra que a festa junina é apenas mais uma das festas temáticas. Ao longo do ano, outras festas como de Halloween e Carnaval também são realizadas. “Por meio desse evento, damos qualidade de vida para os pets participantes. Damos um grito para sociedade sobre a importância da socialização e cuidado com a saúde dos cães, de mais empresas serem pet friendly”, explicou Patrícia.

“É muito importante que os organizadores de eventos pets também tenham um olhar mais humanizado para os pets que precisam da nossa ajuda. Nesse evento escolhemos um abrigo de gatos. Hoje, os números mostram que a quantidade de gatos abandonados e resgatados é maior, sendo que o preconceito com os gatos também é maior, dificultando a adoção. Nossa expectativa é conseguir mais de 150 quilos de rações”, disse.

Ao final do evento, Patrícia espera que o evento possa levar sensibilidade aos participantes e à sociedade. “Nossa expectativa principal é que a sociedade como um todo tenha um olhar mais consciente dos cuidados com os pets: não abandonando, ajudando as ONGs que precisam muito e, principalmente, dando muito amor por quem te ama incondicionalmente”, finalizou Patrícia.