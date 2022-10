Arraial de Nazaré volta a funcionar com Ita Center Park e outras atrações

Um dos símbolos da quadra nazarena já está em pleno funcionamento, para a alegria de centenas de pessoas que todos os anos aguardam ansiosamente pelas novidades que fazem a alegria principalmente das crianças: o Arraial de Nazaré. Suspenso por dois anos por conta da pandemia da covid-19, o parque foi aberto na noite desta sexta-feira (30), ao lado da Basílica Santuário. De um total de 18 brinquedos, 16 já estão liberados, incluindo o carrossel e o chapéu mexicano. Apenas dois brinquedos estão em processo de vistoria pelo Corpo de Bombeiros. A previsão é de que sejam liberados ainda neste final de semana ou, no mais tardar, em quatro dias.

Apesar da chuva, o público compareceu à abertura do espaço e foi conferir de perto as novidades (Sidney Oliveira / O Liberal)

Apesar da chuva forte que caiu sobre Belém no final da tarde, o público prestigiou a abertura do Arraial e foi conferir as atrações do parque de diversões, assim como os espaços de comercialização de artigos variados e alimentação. Famílias, casais de namorados, crianças, adolescentes e idosos circularam pelo espaço, mantendo acesa uma das mais representações do lado profano da festividade de Nazaré. Os ingressos para acesso ao parque variam de R$ 10,00 a R$ 15,00 (para dois brinquedos).

Este ano o parque completa três décadas de funcionamento, integrado à festa do Círio de Nazaré (Sidney Oliveira / O Liberal)

O diretor de Arraial e Arrecadação da Diretoria da Festa de Nazaré, Sérgio Reis, informa que o arraial vai funcionar até o último final de semana de novembro. Geraldo Costa, gerente do Ita Center Park, destacou que este ano o parque completa três décadas de funcionamento, integrado à festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Na semana que antecede as peregrinações e as duas procissões, o espaço funcionará a partir das 15 horas. No Círio, o acesso será liberado a partir das 9 horas.