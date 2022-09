Alameda Dom Alberto Ramos, ao lado da Basílica Santuário, será interditada neste domingo (2)

fatos do dia

Jornaleiros recebem homenagem no Grupo Liberal

Nesta sexta-feira (30), no Dia do Jornaleiro, representantes dessa categoria receberam uma homenagem do Grupo Liberal, na sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém. Eles ganharam um lanche especial, brindes e muitos aplausos e agradecimentos dos colaboradores e da diretoria do Grupo.