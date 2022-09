Defesa Civil de Belém realiza penúltimo treinamento para voluntários antes do Círio 2022

Uma turma composta por 40 alunos participou, na manhã de sexta-feira (30), na Aldeia Cabana, de um treinamento sob coordenação da Defesa Civil, entidade ligada à Prefeitura de Belém, para atuar com primeiros socorros a romeiros e promesseiros durante as procissões da Trasladação e Círio de Nazaré 2022. As aulas iniciaram na última segunda-feira (26) e encerram no dia 4 de outubro.

VEJA MAIS

Esta será a primeira vez de Márcia Fontel, 32 anos, como voluntária no Círio. A estudante de técnico em enfermagem conta que a motivação para atuar com a Defesa Civil surgiu a partir da vontade de salvar vidas durante as romarias. “Eu já participei do Círio como devota, sei como é o sofrimento, agonia e sufoco, então, como estudante, estou atuando na área de salvar. Participar como voluntária já está sendo gratificante por saber que vou poder ajudar as pessoas”, contou.

O coordenador operacional da Defesa Civil, Claudionor Corrêa, falou da importância dos voluntários e sobre a preparação deles à chegada das procissões. “Para que possamos dar apoio às procissões, nós precisamos do corpo de voluntários da Defesa Civil e de instituições parceiras, como a Bruno Santos, que está aqui conosco dando treinamento para os nossos voluntários, dando treinamentos de primeiros socorros, que é o atendimento básico do Círio”, comentou.

Ele considera que em 2022, o número de voluntários não será diferente dos anos anteriores, apesar da espera dos fiéis após dois anos sem Círio devido a pandemia do coronavírus. Neste ano, os atendimentos iniciam no sábado, a partir das 15h, e, no domingo, às 4h30, no posto localizado na Assembleia Legislativa, próximo da Arquidiocese de Belém.

As aulas iniciaram na última segunda-feira (26) e encerram no dia 4 de outubro (Igor Mota/O Liberal)

“No domingo, o pessoal começa a concentração desde cedo, na verdade, desde o término da Trasladação, pois já há uma concentração de pessoas, então, é necessário chegar antes que comece a missa e a procissão, para resguardar essas pessoas que já estarão lá durante a noite para esperar a procissão de domingo”, ressaltou Claudionor.

Segundo o servidor, sete postos da Defesa Civil estarão montados no sábado, e oito postos no domingo. A quantidade de voluntários deve ser maior se levar em consideração a participação de ONGs, associações e empresas parceiras, diz o coordenador operacional. “Nós continuaremos com 700 pessoas, no sábado, e 800, no domingo, mas se eu fizer uma somatória geral, vamos estimar um número de 3 a 4 mil voluntários direta ou indiretamente”, prevê.

O atendimento dos socorristas durante a procissão é considerado básico, ou seja, primário e secundário. Nos postos, profissionais da saúde avaliarão se os pacientes estão em situação de baixa, média ou alta complexidade para atendimento. Se a vítima precisar ser deslocada à unidade hospitalar, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) e de empresas privadas serão disponibilizadas para o deslocamento dos pacientes.

40 alunos participaram, na manhã de sexta-feira (30), na Aldeia Cabana, de um treinamento sob coordenação da Defesa Civil (Igor mota/O Liberal)

“O voluntário que com sua equipe vai fazer a abordagem da vítima, caso ela esteja consciente ou inconsciente, vai fazer o exame primário ou secundário, e vai transportar a vítima até o posto de atendimento da Sesma, onde tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, funcionários da Sesma e voluntários, e daí eles darão o direcionamento para essa vítima, ou para uma unidade ou ela retorna para casa dela”, explicou.