Círio deverá ter até 3 milhões de participantes, estima Cruz Vermelha

A expectativa da Cruz Vermelha Brasileira Pará é de que cerca de 3 milhões de pessoas devam participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré este ano, no dia 9 de outubro, pelas ruas de Belém. O Círio chega à edição de número 230 em 2022 e vai marcar a retomada da festa maior dos paraenses no formato presencial, após dois anos de pico da pandemia da covid-19. Por isso, a expectativa de todos os que se preparam para o evento é de que ele deverá ter uma participação maior de fiéis.

"A expectativa com relação a este Círio é muito grande, nós estamos já fazendo um trabalho, começamos aí por fevereiro, março, com aquela antecedência, porque é um evento de uma proporção em que cada Círio é uma surpresa, a gente sempre espera, e comentamos com o pessoal, eles acreditam que deva chegar este ano por volta de 3 milhões de pessoas; e aí a gente teve que aumentar também o número de voluntários, tivemos que nos preparar, hoje, nós vamos estar com uma estrutura de 20 postos no Círio, e cada posto estará abastecido com dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de Enfermagem", destacou André Freire, conselheiro estadual, diretor jurídico e socorrista da Cruz Vermelha Brasileira Pará, nesta quinta-feira (29).

André Freire ressaltou que vão estar em Belém, no Círio, observadores da Cruz Vermelha Internacional (instituição presente em mais de 190 países) e de outros estados do Brasil, por ser a Grande Romaria nas ruas da capital paraense o evento massivo mais importante no mundo para a Cruz Vermelha, funcionando como uma referência para os coordenadores e voluntários. Nos postos da instituição no Círio, atuarão advogados como parte do processo de busca e paradeiro e encaminhamento de crianças e pessoas idosas eventualmente perdidos no evento.

Gente

Acerca da quantidade estimada de participantes do Círio 2022, a Diretoria da Festa de Nazaré não divulga estimativa e toma por base o número de 2 milhões de pessoas da última edição presencial do evento em 2019. Este núméro de 2 milhões de participantes consta, inclusive, da programação de trajetos das 13 procissões da Quadra Nazarena, divulgada na quarta-feira (27), com base nos levantamentos feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos (Dieese/PA) nos últimos anos. O Dieese/PA atua em conjunto com a coordenação do evento.

Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, explicou que o organismo não possui estimativa sobre a quantidade de participantes do Círio deste ano. "Nós não temos nenhuma estimativa de público até o momento com relação a este Círio. O que nós sabemos é que vai dar muita gente", assinalou.

A única estimativa do Dieese/PA sobre o Círio deste ano, feita em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), é de que que cerca de 50 mil turistas deverão participar do Círio 2022.

Roberto Sena destacou que, a estimativa do Dieese/PA para os círios de 2017, 2018 e 2019 foi de cerca de 2 milhões de pessoas. Em 2020, não houve Círio e, em 2021, cerca de 400 mil pessoas participaram da programação organizada pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa nas ruas de Belém, em virtude da pandemia da covid-19.