Na pandemia, Natal terá missas com público reduzido, confirma Arquidiocese de Belém

A Arquidiocese de Belém encerrou, no domingo (20), a Novena de Natal que, desde o dia 1° de dezembro, leva a Imagem do Menino Jesus a dezenas de lares, preparando os fiéis para o Natal. A partir do término da Novena, começam as celebrações do Natal, que vão de 24 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021. Na programação estão a Vigília de Natal (24), Natal do Senhor (25), Missa da Sagrada Família (27), Véspera de Ano Novo (31), Santa Maria Mãe de Deus (1° de janeiro 2021) e Epifania do Senhor (3 de janeiro).

Missas terão lotação reduzida



Nesta quarta-feira (23), a Arquidiocese de Belém divulgou a programação detalhada das cerimônias religiosas do Natal em Belém.

Na Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha, as missas terão lotação limitada. A capacidade de fiéis será reduzida a 120 pessoas por celebração, por respeito a protocolos contra a covid-19, e a lotação será definida de acordo com a chegada dos participantes.

Missa do Galo ocorre em 96 paróquias



Nesta quinta-feira (24), à noite, a Missa da Vigília de Natal (conhecida como Missa do Galo) será presidida pelos párocos das 96 paróquias da Arquidiocese de Belém. No dia 25, sexta-feira, haverá a Santa Missa do Natal do Senhor, celebrado pelos párocos ou vigários em todas as paróquias. Na Paróquia Menino Deus, a programação começará às 7h, com a missa da saída do 64º Círio de Marituba.

No domingo (27), que é dedicado à Sagrada Família, todas as paróquias celebram missas em intenção às famílias, em seus horários habituais de domingo.

Dia 31, quinta-feira, haverá Santa Missa em todas as paróquias celebradas pelos párocos ou vigários. Na Catedral Metropolitana, às 20 horas, haverá a tradicional Celebração Eucarística de encerramento do ano.

No dia 1º de janeiro de 2021, dedicado à Santa Maria Mãe de Deus, será realizada a Santa Missa em todas as paróquias. Dia 3 de janeiro de 2021, Epifania do Senhor, todas as paróquias celebram missas em seus horários de costume do domingo. O dia da Epifania do Senhor é 6 de janeiro, mas é transferida sempre para o domingo mais próximo da data.

Catedral: cerimônias terão lotação reduzida (Igor Mota / O Liberal)

Veja a programação nas paróquias



CATEDRAL METROPOLITANA

24/12 - Véspera do Natal – Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor – Missa às 07h, 09h, 11h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus –17h; 19h - Missa na Catedral; e 17h – Igreja São João

BASÍLICA SANTUÁRIO DE NAZARÉ

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 7h, 8h30 12h e 20h na Matriz, e às 19h nas Comunidades Santo Antônio Maria Zaccaria e Sagrado Coração de Jesus;

25/12 - Natal do Senhor - Missa às 9h,10h30; 16h; 18h e 20h na Matriz

PARÓQUIAS SANTÍSSIMA TRINDADE

24/12 - Véspera do Natal: Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor: Missa às 10h, 11h30. 17h e 19h

27/12 - Sagrada família-Missa às 7h, 10h,11h30, 17h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa – Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 7h

6/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 10h, 11h30, 17h e 19h na Matriz e às 8h30 na Igreja do Rosário

PARÓQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS (Jurunas)

24/12 - Véspera do Natal – Missa às 19h30

25/12 - Natal do Senhor – Missa às 18h

27/12 - Sagrada Família – Missa às 6h30, 8h30 e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo – Missa às 19h30

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h

3/1 - Epifania do Senhor – Missa às 6h30, 8h30 e 18h

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (Icoaraci)

24/12 - Véspera do Natal – Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor – Missa às 19h

27/12 - Sagrada Família – Missa às 7h e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo – Missa às 20h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor – Missa às 7h e 18h

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (Ananindeua)

24/12 - Véspera do Natal – Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor –Missa às 19h

27/12 - Sagrada Família – Missa às 07h, 09h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo – Missa às 19h

1/1- Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor – Missa às 07h, 09h e 19h

PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 18h00 e 19h30 na igreja Matriz

25/12 - Natal do Senhor -Missa às 17h0 na Área Girassol e às 18h30 na Matriz

28/12 - Sagrada Família- Missa às 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 18h e 19h30 na igreja Matriz

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 18h30

6/1 - Epifania do Senhor - Missa às 19h

PARÓQUIA SANTA MARIA DE BELÉM

24/12 - Véspera do Natal- Santa Missa às 19h30, na Igreja Matriz;

25/12 - Natal do Senhor- Santa Missa às 19h30, na Igreja Matriz;

27/12 - Sagrada Família - Missas às 6h30, 8h30 e 19h30 na Igreja Matriz e às 8h nas Comunidades São Guido e Sagrado Coração de Jesus.

31/12 - Véspera de Ano Novo – Missa às 19h30 na Igreja Matriz;

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Santa Missa, às 19h30, na Igreja Matriz

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CIDADE VELHA

24/12 - Véspera do Natal: Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor: Missa às 18h

27/12 - Sagrada família- Missa às 07h, 09h e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 18h

6/1 - Epifania do Senhor- às 7h, 09h e 18h

PARÓQUIA SÃO MIGUEL - CREMAÇÃO

24/12 - Véspera do Natal-Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 7h30, 11h e 18h30

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h30, 11h e 18h30

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus: Missa às 11h30 e 18h30

6/1 - Epifania do Senhor: Missa às 18h

PARÓQUIA SANTÍSSIMO SACRAMENTO

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 19h –Comunidade São Francisco de Assis

25/12 - Natal do Senhor-Missa às 8h – Comunidade São Francisco de Assis

27/12 - Sagrada família- Missa às 8h - Comunidade São Francisco de Assis

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 19h - Comunidade São Francisco de Assis

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 8h- Comunidade São Francisco de Assis

6/1 - Epifania do Senhor- Missa às 8h- Comunidade São Francisco de Assis

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO FRANCISCO DO MURININ

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus-Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor- às 7h e 18h30

PARÓQUIA JESUS BOM SAMARITANO - TAPANÃ

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 7h30 e 19h30

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h30, 10h e 19h30

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 20h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h30

3/1 - Epifania do Senhor- Missa às 7h30, 10h e 19h30

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU - CONDOR

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor - Missa às 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h, 9h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h e 19h

PARÓQUIA DA SANTA CRUZ

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 8h e 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h, 9h,11h e 18h30

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h,11h e 18h30

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 19h

27/12 -Sagrada família- Missa às 7h, 8h30, 17h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 8h30, 17h e 19h

Basílica terá missas no Natal (Igor Mota / O LIberal)

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO Ó – MOSQUEIRO

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 18h30 na Capela do Colégio Nossa Senhora do Ó e às 19h30 na Matriz

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 8h na Capela do Colégio Nossa Senhora do Ó, às 17h Capela do Menino Jesus e às 18h30 na Matriz.

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às18h30 na Matriz

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 18h30 na Capela do Colégio Nossa Senhora do Ó e às 19h30 na Matriz

PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h e 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 8h30 e 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e 19h

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 7h e 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às 19h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 20h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,17h e 19h

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 18h e 20h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 9h e 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às Missa às 7h, 9h e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 18h na Comunidade São José e às 20h na Matriz

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h e 18h

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELA

24/12 - Véspera do Natal- Missa às 19h30

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 9h na Comunidade Nossa Senhora das Candeias e às 11h e 18h na Matriz

27/12 - Sagrada família- Missa às 08h, 11h e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 08h, 11h e 18h

PARÓQUIA MENINO DEUS

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 19h

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 7h e 19h

27/12 - Sagrada família- Missa às 7h e 18h

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 19h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

3/1 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e 18h

PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 19h na Matriz e nas Comunidades Sagrada Família e Rainha dos Corações

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 8h Rainha dos Corações e 18h na Matriz

27/12 - Sagrada família- Missa às 6h30 Rainha dos Corações e 8h e 18h na Matriz

31/12 - Véspera de Ano Novo: Missa às 19h na Matriz e nas Comunidades Sagrada Família e Rainha dos Corações

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 8h Rainha dos Corações e 18h na Matriz

3/01 - Epifania do Senhor - Missa às 6h30 Rainha dos Corações e 8h e 18h na Matriz

PARÓQUIA SANTÍSSIMO REDENTOR

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 20h

25/12 - Natal do Senhor - Missa às 20h

31/12 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

PARÓQUIA SANTA MARIA MÃE DE DEUS

24/12 - Véspera do Natal - Missa às 17h na Comunidade Cristo Libertador e às 19h, Missa na Igreja Matriz

25/12 - Natal do Senhor- Missa às 09h, Missa na Comunidade Bom Jesus dos Passos, às 17h, Missa na Comunidade Menino Jesus e às 19h, Missa na Matriz

31/12 - Véspera de Ano Novo- Missa às 19h na Matriz

1/1 - Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 12h e 19h na Matriz