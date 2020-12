Confira o que abre e fecha em Belém no feriado de Natal

O período natalino é sempre marcado pelas mudanças nos horários e esquemas de funcionamento de muitos órgãos públicos, espaços de lazer e estabelecimentos comerciais. Confira os horários e o que abre e fecha em Belém:

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) afirmou que não haverá restrições de funcionamento para supermercados durante todo o período de festas de fim de ano, cabendo a cada empresa determinar individualmente seus horários e escalas.

Centro Comercial

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), até o dia 23 de dezembro, os estabelecimentos situados em vias públicas poderão funcionar das 8h às 22h. No dia 24, esse mesmo tipo de estabelecimento poderá funcionar das 8h às 18h. Durante o dia 25 de dezembro, que é feriado nacional, o horário de funcionamento das lojas dependerá de acordos internos de cada empresa.

Bancos

No dia 24, o funcionamento será das 8 às 11h. Já no dia 25, nenhuma agência bancária abrirá.

Lazer

Nos dias 22 e 23 de dezembro, o Mangal das Garças funcionará das 8h às 18h, como lhe é de costume. No dia 24, fechará um pouco mais cedo, funcionando das 8h às 17h. Durante o Natal, dia 25, abrirá às 11h e fechará às 18h.

O Parque do Utinga estará fechado no dia 22, por ser uma terça-feira, dia de manutenção semanal. No dia 23, estará aberto das 6h às 17h. Em 24 de dezembro, abrirá às 6h e fechará às 12h. No Natal, dia 25, funcionará das 9h às 15h.

A Estação das Docas funcionará das 10h às 00h nos dias 22 e 23 de dezembro. No dia 24, fechará mais cedo, às 17h. Já no Natal, dia 25, funcionará das 11h às 00h.

Serviços municipais

A Prefeitura de Belém informou que, considerando o período de Natal e Final de Ano, tornou facultativo o expediente em órgãos municipais nos dias 24 e 31 de dezembro. O expediente será de atividades para trabalhadores vinculados às unidades e serviços classificados como essenciais no atendimento à população nos dias facultados e nos feriados do dia 25 de dezembro e 1° de janeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os Hospitais de Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti, assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) (Icoaraci, Sacramenta, Jurunas, Marambaia e Terra Firme) e o Hospital Geral de Mosqueiro, funcionarão normalmente.

Também atenderão normalmente, as Unidades Municipais de Saúde da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Benguí I e Icoaraci, que funcionam em regime de urgência e emergência.

A Central de Regulação de Leitos, urgência e emergência do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT) atuarão em regime de plantão para receberem os pacientes que venham a necessitar de atendimento.

O Efetivo Operacional da Guarda Municipal de Belém (GMB) atuará normalmente nos 51 postos fixos e nos 154 postos volantes. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estará com o efetivo operacional do órgão atuando em escala de plantão. Os postos da Superintendência que funcionam nos espaços localizados nos shopping centers estarão fechados.

O Bosque Rodrigues Alves abrirá na quinta-feira, 24, a partir das 8h até às 12h, com venda de ingresso até uma hora antes do fechamento. Na sexta-feira, 25, o bosque estará fechado.

Judiciário

A Justiça do Trabalho da Oitava Região afirmou que está recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Conforme previsto na lei 5.010/66, não haverá expediente neste período para todo o Poder Judiciário da União. O Tribunal passa então a trabalhar em regime de plantão e são suspensos os prazos processuais, bem como a publicação de acórdãos, sentenças, decisões, intimação de partes ou de advogados, na primeira e segunda instâncias, exceto com relação às medidas consideradas urgentes. Já no período de 7 a 20 de janeiro de 2021, as atividades serão em expediente normal, porém os prazos permanecerão com a contagem suspensa.

Shoppings

Shopping Castanheira:

De 19 a 23 de dezembro

-Lojas e praças de alimentação: das 10h às 23h

-Parque de diversões: das 14h às 22h

-Cinema e academia conforme programação

Dia 24

-Lojas e praças de alimentação: das 10h às 18h

-Parque de diversões: das 14h às 22h

-Cinema e academia conforme programação

Metrópole Ananindeua:

De 19 a 23 de dezembro:

-Lojas, Lazer e Praça de Alimentação: das 9h às 23h

Dia 24 de dezembro:

-Lojas, Lazer e Praça de Alimentação: das 9h às 19h

Dia 25 de dezembro:

-Lojas fechadas

-Praça de Alimentação e Lazer: das 16 às 22h

Parque Shopping:

De 19 a 23 de dezembro:

-Lojas: das 10h às 23h

-Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 23h

-Cinema de acordo com a programação

Dia 24 de dezembro:

-Lojas: das 10h às 18h

-Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 18h

-Cinema de acordo com a programação

Dia 25 de dezembro:

-Lojas fechadas

-Praça de Alimentação e Lazer: das 18h às 22h

-Cinema de acordo com a programação

Bosque Grão-Pará:

De 19 a 23 de dezembro:

-Lojas: das 10h às 23h

-Praça de alimentação, Lazer e Entretenimento: das 10h às 23h

-Restaurantes, Cinema e Teatro de acordo com a programação

Dia 24 de dezembro:

-Lojas: das 10h às 18h

-Praça de alimentação, Lazer e Entretenimento: das 10h às 18h

-Restaurantes, Cinema e Teatro de acordo com a programação

Dia 25 de dezembro:

-Lojas fechadas

-Praça de alimentação, Lazer e Entretenimento: das 18h às 22h

-Restaurantes, Cinema e Teatro de acordo com a programação

Pátio Belém:

De 19 a 23 de dezembro:

-Todo o Shopping funciona de 10h às 23h

Dia 24 de dezembro:

Todo o Shopping funciona de 10h às 18h

Dia 25 de dezembro:

-Lojas fechadas

-Cinemas de acordo com a programação