Arquidiocese de Belém celebra o dia da Padroeira do Brasil nesta quinta (12)

Para celebrar o dia da padroeira do Brasil, nesta quinta-feira (12), a Arquidiocese de Belém realiza homenagens a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Santuário de mesmo nome, localizado na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. A igreja estará aberta à visitação a partir das 6h e será realizada missa solene, às 9h, presidida por Dom Alberto Taveira, Arcebispo da capital paraense.

Desde o dia 1° de outubro, o Santuário realiza celebrações com o tema "Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão". A programação inclui o terço Mariano, que será realizado às 6h30, além da Santa Missa, às 7h, presidida pelo Cônego Cristóvão Santos Ferreira, vigário do Santuário de Aparecida. A Missa Solene terá transmissão ao vivo pela TV e Rádio Nazaré, além das redes sociais da Arquidiocese.

Elevação a Santuário

A paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi elevada a Santuário no dia 1° de maio de 2021, pelo Dom Alberto Taveira. Esse foi o segundo santuário criado pela Arquidiocese de Belém. A igreja foi instalada em 12 de outubro de 1974, pelo então arcebispo Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Hoje, o Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida conta com oito comunidades e três sacerdotes: padre Wagner Maria Amaral de Lima, como pároco, e os vigários cônego Cristóvão Santos Ferreira e padre Cleber Yuri Franco.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

A história da padroeira do Brasil começou no século XVIII, quando pescadores encontraram uma imagem quebrada de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba. Esse achado milagroso e a subsequente série de eventos extraordinários ligados à devoção mariana levaram à construção do Santuário Nacional de Aparecida, que se tornou o centro de peregrinação religiosa mais importante do País.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)