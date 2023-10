Monumento de Nossa Senhora Aparecida, considerado maior que Cristo Redentor, é inaugurado em SP

Um monumento de 50 metros, construído em homenagem à Padroeira do Brasil, foi instalada em Aparecida (SP), cidade que abriga o Santuário Nacional, maior templo católico do país dedicado à santa. A inauguração da estrutura ocorreu neste sábado (7), seis anos após o previsto, às vésperas do Dia da Padroeira, que celebrado na próxima quinta-feira (12).

A construção é considerada maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com 38 metros de altura. Feita pelo artista plástico Gilmar Pinna, de 65 anos, a escultura da cidade paulista é feita de aço. O custou foi de cerca de R$ 10 milhões para a produção. O local em que ela foi montada fica em um espaço a 3 quilômetros da Basílica da padroeira do Brasil e pode ser vista a 6 km de distância.

De acordo com o artista responsável, mesmo com a entrega oficial, o projeto ainda não está 100% finalizado. Segundo ele, faltam etapas, que devem levar mais cerca de um ano e meio para conclusão total. “Ainda vamos colocar um mapa gigante do Brasil, segurado por dois braços de Deus. A ideia é representar que nosso país está nas mãos de Deus. Cada braço terá 19 metros e essa escultura terá, no total, 50 metros também, além de 60 toneladas”, explica Pinna.

Mesmo estando em fase de finalização, o local onde fica a estátua, no bairro Itaguaçu, já está aberto ao público. Os interessados podem visitar a obra gratuitamente, que fica em um espaço aberto e disponível 24 horas por dia.

Caso na Justiça

O projeto para instalação do monumento de cerca de 50 metros de comprimento foi anunciado em 2017, mas sofreu grande atraso por conta de uma briga na Justiça, após uma ação movida pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea). Depois da construção chegar a ser impedida judicialmente, ela foi retomada em 2022 e inaugurada oficialmente em um evento na noite do último sábado, que contou com a presença do autor da obra, o artista plástico Gilmar Pinna.

A ação movida pela Atea tinha como alvo a imagem e outras cinco esculturas que ficam em rotatórias da cidade e trazem cenas em homenagem à Padroeira. A associação alegava que o Estado é laico e a prefeitura não poderia instalar e investir nos monumentos, beneficiando uma religião em detrimento de outras.

Decisão

Em uma decisão em primeira instância, a juíza Luciene Bela Ferreira Allemand acatou o pedido, argumentando que a prefeitura não poderia manter o monumento ou investir em obras que considerassem a religião católica. Além da estátua, incluiu também as outras cinco peças.

Em março do ano passado, no entanto, o Tribunal de Justiça revogou a decisão e passou a permitir a instalação da escultura. O desembargador Ponte Neto disse que a cidade tem como principal atrativo econômico o turismo religioso e, ao permitir e investir nas obras, a prefeitura fomenta a economia local.

Na meio à briga judicial, as partes que foram a estrutura chegaram a ficar abandonadas. Até 2019, a prefeitura não tinha ainda um espaço para a obra ser instalada e ela acabou sendo foi deixada amontoada em um terreno, onde passou a enferrujar. Em 2021 o g1 foi ao local e viu, inclusive, sinais de vandalismo, com a base pichada.