Oração da Nossa Senhora de Aparecida

A oração de Nossa Senhora de Aparecida é uma forma de relembrar o grande milagre que ocorreu no Rio Paraíba, com as pescas abundantes e bênçãos feitas por Maria após a sua aparição. A prece é indicada também para pedir por proteção e desvio dos pecados, para que a família seja abençoada com os caminhos certos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima; cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades.

Lembrai-vos, clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado.

Animado com esta confiança a vós recorro: tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte.

Assim pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar.

Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima Virgindade e do preciosíssimo Sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.

Curiosidades sobre Nossa Senhora de Aparecida

Considerada a padroeira do Brasil a partir do dia 16 de julho de 1930, quando o Papa Pio XI declarou oficialmente, o dia de Nossa Senhora Aparecida é celebrado no Brasil no dia 12 de outubro, onde é decretado feriado nacional.

No dia 31 de maio de 1931 sua imagem foi em romaria até o Rio de Janeiro para a celebração de uma Missa Solene na qual se oficializou o decreto do papa.

