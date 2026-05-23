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Arcos do Círio na Avenida Nazaré começam a ser retirados para serviços de manutenção

A estrutura é removida neste sábado (23) e domingo (24) para passar por reparos, pintura e substituição dos painéis.

O Liberal
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Arcos do Círio são retirados da Avenida Nazaré para serviços de manutenção (Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) / Divulgação)

Neste sábado 23 e domingo (24), os Arcos localizados na Avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário, serão retirados. A ação é necessária para ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis. A expectativa é que os Arcos devem estar prontos e em funcionamento até o dia 03 de junho, logo após a apresentação do Cartaz do Círio 2026, marcada para 31 de maio.

O cronograma comtempla de 25 a 30 de maio, os ajustes citados e entre os dias 01 a 03 de junho a montagem da estrutura e colocação da nova plotagem.

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A estrutura atual é composta por dois arcos instalados na Avenida Nazaré, no perímetro entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Travessa 14 de Março. A identidade visual dos painéis centrais acompanha o desenho do Cartaz Oficial do Círio de cada ano, razão pela qual a conclusão e a entrega da estrutura ocorrem após o lançamento oficial do documento gráfico.

HISTÓRIA

A presença de arcos na festividade do Círio de Nazaré iniciou-se no século XIX, com registros que apontam para a instalação das primeiras estruturas móveis no ano de 1897, as quais eram montadas e desmontadas anualmente no período da programação. Esse sistema foi alterado com a implantação de um modelo fixo e permanente, concebido para receber ornamentações específicas a cada edição do evento.

Desde o ano de 2008, o complexo utiliza a mesma estrutura metálica, projetada pelos arquitetos Carla Abreu, Hélcio Arruda e Joaquim Meira. Confeccionada em aço na cor branca para manter a concordância estética com a fachada da Basílica Santuário, a obra apresenta linhas que reproduzem fitas entrelaçadas em alusão ao ato de oração. A base da estrutura contém formas geométricas baseadas na representação de peixes, que consistem em um elemento histórico do cristianismo, enquanto a parte superior é sobreposta por um arco menor que remete ao desenho do manto de Nossa Senhora.

A composição decorativa e o projeto de iluminação dessas estruturas sofrem modificações temáticas a cada ano. A finalização do processo de ornamentação é vinculada ao cronograma de divulgação do Cartaz Oficial do Círio, cujo lançamento ocorre anualmente no final do mês de maio, servindo de diretriz visual para as cores e adereços aplicados no espaço urbano.

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