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Cartaz do Círio de Nazaré 2026 é escolhido após votação secreta; saiba quando ele será apresentado

O cartaz oficial do Círio de Nazaré de 2026 foi escolhido nesta terça-feira (20), em Belém, durante reunião da diretoria da festividade

O Liberal
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Os participantes da cerimônia de lançamento receberão exemplares do novo cartaz ao final do evento (Arquivo/ O Liberal)

O cartaz oficial do Círio de Nazaré de 2026 foi escolhido nesta terça-feira (20), em Belém, durante reunião da diretoria da festividade. Três propostas produzidas pela agência Mendes Comunicação foram analisadas pelos integrantes da organização responsável pela celebração religiosa. A imagem vencedora será apresentada oficialmente ao público no próximo dia 31 de maio, na Praça Santuário de Nazaré, após a missa das 18h.

A escolha ocorreu por meio de votação secreta conduzida pelo arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, além de membros da Diretoria da Festa de Nazaré e representantes da área de marketing do evento.

Segundo a organização, os participantes da cerimônia de lançamento receberão exemplares do novo cartaz ao final do evento. Tradicionalmente, o cartaz do Círio é um dos símbolos mais procurados pelos fiéis e costuma ser colocado em residências, estabelecimentos comerciais e veículos durante o período da festividade.

Considerado uma das maiores manifestações religiosas do país, o Círio reúne milhões de pessoas em Belém todos os anos, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

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