Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré será nesta segunda (25/5); veja a programação

A tradicional descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, momento de profunda devoção e fé para os fiéis, será nesta segunda-feira (25/5), às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Parte das celebrações do Mês Mariano, a celebração será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, e concelebrada pelos Padres Barnabitas, reunindo a Igreja de Belém em um momento especial de emoção e fé em honra à Virgem de Nazaré.

O momento é um dos mais aguardados pelos devotos durante o ano, pois é realizado apenas duas vezes: em maio e em outubro, mês do Círio de Nazaré. Tal acontecimento simboliza a proximidade, acolhimento e renovação da fé. A programação integra as atividades do Mês Mariano, período dedicado para fomentar a devoção para com a Mãe de Jesus.

Fiéis e devotos são convidados a participar deste momento de comunhão com Cristo, levando suas famílias e intenções para celebrar juntos a proteção e intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.

Serviço

Evento: Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré.

Data: 25 de maio.

Horário: 18h.

Local: Basílica Santuário de Nazaré.