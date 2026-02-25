após o círio deste ano, sesc promete nova fase cultural na praça waldemar henrique, em belém

Já sob a gestão do Sesc, a programação mais ampla e diversificada na Praça Waldemar Henrique, em Belém, deverá começar após o Círio de Nazaré deste ano, realizado em outubro. Mas, por enquanto, o espaço já está recebendo serviços de limpeza. Por meio de um termo de cooperação firmado com a Prefeitura de Belém, o Sesc assumiu a gestão da Praça Waldemar Henrique.

Segundo Enoque Paulino, Gerente do Sesc Casa de Artes Cênicas e da Praça Waldemar Henrique, a proposta consiste na administração do espaço com base no conceito de “praça viva”, mantendo o caráter público e ampliando as atividades culturais, de lazer e cidadania. “A praça continua sendo um espaço público, um espaço de convivência. A ideia é revitalizar e fazer com que ela seja um espaço de encontro na cidade”, afirmou.

Ele destacou que a Praça Waldemar Henrique já possui um marco histórico-cultural em Belém e recebe diversos eventos culturais. “E a gente quer ocupar esse espaço também com a programação que a gente faz dentro das nossas unidades do Sesc em todo o Estado”, disse. A intenção é potencializar esse perfil, transformando o local em um polo cultural de lazer e cidadania.

De acordo com Enoque, todas as áreas de atuação do Sesc estarão presentes na praça. A instituição trabalha com cinco programas: Assistência, Saúde, Educação, Lazer e Cultura. “Todos esses programas têm atividades e essas atividades vão ser realizadas aqui dentro da praça. De tudo a gente vai ter aqui. Toda a programação que a gente tem dentro do Sesc, todas as unidades desses programas, vão vir para cá”, explicou. “É livre para quem quiser vir participar”, reforçou.

Enoque Paulino, Gerente do Sesc Casa de Artes Cênicas e da Praça Waldemar Henrique

Ações de zeladoria já começaram

As ações de zeladoria já começaram na praça. “A gente já tem uma empresa aqui que está cuidando da manutenção, da limpeza. Para a gente poder ter essa praça organizada, limpa, que as pessoas possam olhar e falar: existe uma gestão acontecendo dentro da praça”, afirmou. Essas ações incluem limpeza contínua, coleta de resíduos, manutenção do meio-fio e áreas de circulação e pequenos reparos emergenciais. O foco inicial do Sesc foi garantir que, desde já, houvesse atuação na conservação e no cuidado com o espaço.

Sobre o processo de revitalização, Enoque Paulino explicou que ainda está em fase inicial e havendo conversas técnicas com a prefeitura. “A gente já tem uma ideia que é manter a arquitetura que a praça já tem e revitalizar o que ela já tem de forte, de imponente dentro da cidade”, disse. Segundo ele, o calendário prevê que as ações efetivas com programação ampliada comecem após o Círio de Nazaré, devido aos fluxos de contratação e definição das atividades.

Moradores e trabalhadores defendem revitalização das praças

Questionado sobre a presença de pessoas em situação de rua na praça, Enoque afirmou que a questão está sendo considerada no planejamento. “Dentro da nossa equipe de trabalho, temos assistentes técnicos, que são formados em serviço social. Temos assistentes sociais que vão trabalhar com a gente dentro da ideia de revitalização da praça”, explicou Enoque Paulino. Entre as iniciativas pensadas estão atividades de acolhimento, inclusive com ações relacionadas ao circo. “É um lugar de acolhimento, de se aproximar dessas pessoas para compreender o que pode ser feito a partir daí. A gente não vai ignorar essas pessoas. Elas estão aqui, vivem nesse lugar e a ideia é acolhê-las da melhor maneira possível”, afirmou.

O sociólogo e bacharel em Teologia Roberto Reis, de 65 anos, destacou a importância de cuidar das praças, especialmente aquelas localizadas em áreas de grande circulação. “É necessário ter uma área de lazer, uma área onde as famílias possam se reunir, conversar, dialogar. Também é importante pela arborização”, afirmou.

Sociólogo e bacharel em Teologia Roberto Reis, de 65 anos

Morador em frente à Praça Maria de Jesus, na rua Betânia, no bairro do Bengui, ele contou que vive no local há quase oito anos e que nunca presenciou ações de revitalização. “A gente quer que essa praça seja revitalizada. Eu já estou lá há quase oito anos e nunca vimos nenhum movimento”, disse. Para ele, caso o Sesc fortaleça a gestão da Praça Waldemar Henrique, o impacto será positivo.

“Se o Sesc quer assumir, ele vai fortalecer, vai melhorar, vai ampliar e vai ser bom. Sobretudo essa praça (Waldemar Henrique), que fica perto de vários pontos turísticos, como a Estação das Docas, a (avenida) Presidente Vargas e o Colégio Santo Antônio. É uma área histórica de Belém. Precisa preservar, precisa cuidar, precisa manter. Isso é importante não só para nós como pessoa física, mas para toda a população de Belém. E estamos juntos para somar”, afirmou.

“Aqui quando era a Praça Kennedy tinha brinquedos e lago”, relembrou flanelinha

O flanelinha Eurico Bragança, conhecido como “Gia”, de 75 anos, também defendeu a revitalização do espaço. Ele trabalha na área há 59 anos. “É importante devido à limpeza, as pessoas passearem com seus familiares, revitalizar a praça”, disse. Segundo ele, o local já foi conhecido como Praça Kennedy. “Quando eu comecei a trabalhar, tinha brinquedos, tinha lago. As crianças, aos domingos, as famílias vinham passear”, lembrou.

Hoje, segundo ele, a violência afasta frequentadores. “A pessoa fica até com medo de vir, devido à violência que está havendo aqui. Não é só aqui, é em todo o país”, observou. A expectativa é de melhora com reforço na vigilância. “Que melhore e que a vigilância seja melhor também, para as pessoas se divertirem e conservar”, disse.

Ações previstas para a Praça Waldemar Henrique:

Caminhão Biblioteca

Atividades de artes visuais

Exposições a céu aberto

Shows, com foco em uma programação musical ampla

Atividades físicas ao ar livre

O flanelinha Eurico Bragança, conhecido como "Gia"

Início da gestão e ações imediatas

O Sesc assumiu a gestão da Praça Waldemar Henrique com o compromisso de revitalizar, cuidar e devolver esse espaço à comunidade como um ambiente de convivência e bem-estar. Como primeira medida, já contratou uma empresa especializada em zeladoria, que está atuando diariamente na praça.

Essas ações incluem limpeza contínua; coleta de resíduos; manutenção do meio-fio e áreas de circulação; pequenos reparos emergenciais.

Programação e ocupação permanente do espaço público

Além da parte estrutural, o Sesc está desenvolvendo uma proposta de ocupação para a praça. A programação já começa em março, levando arte, esporte, serviços, educação e lazer para o público.

Alguns dos destaques:

Realização da Semana S do Comércio;

Celebrações dos 80 anos do Sesc;

Esses eventos contarão com shows nacionais gratuitos, abertos a toda a comunidade;

Atividades diversas que tragam vida e movimento ao lugar. O objetivo é que a programação transforme a praça em um ponto de encontro da cidade, com atividades regulares e acessíveis.

Parceria com a Prefeitura e planejamento técnico

Está em fase de alinhamento com a Prefeitura de Belém e da elaboração do projeto técnico que irá orientar as intervenções estruturais, melhorias de equipamentos e ações de longo prazo.

O Sesc trabalha de forma integrada com o poder público para garantir que todo o processo respeite as legislações vigentes, o patrimônio urbanístico e as necessidades da população que frequenta o espaço.

Espírito do projeto Praça Viva

Toda a atuação do Sesc está fundamentada no espírito do Praça Viva, um conceito que defende que o espaço público deve ser ativo, acolhedor e vivido pela comunidade.

Isso significa: promover usos diversos; estimular a convivência; fortalecer vínculos sociais; valorizar o patrimônio urbano; criar oportunidades de cultura, lazer e bem-estar para todas as idades.

Unidades históricas

Todas as unidades vocacionadas de Cultura do Sesc em Belém estão instaladas em edifícios históricos:

Sesc Casa da Música (Quintino esquina com Manoel Barata): unidade com mais de 30 anos de trabalho na formação de novos músicos;

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard da Gastronomia): unidade com 15 anos de atuação cultural na área central de comércio de Belém. Sua fachada está passando atualmente por mais uma ação de conservação;

Sesc Casa de Artes Cênicas (Boulevard da Gastronomia): inaugurada em 2023, fica no outro extremo do Boulevard da Gastronomia, próximo à Presidente Vargas, e oferece cursos e oficinas nas linguagens de: Teatro, Dança e Circo;

Sesc Teatro Casa Isaura Campos (anexo ao Sesc Casa da Música): inaugurado em abril de 2025 é o novo palco de espetáculos que o Sesc entregou para Belém. Sempre com acompanhamento do Iphan e de órgãos legisladores do patrimônio.