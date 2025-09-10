Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Praça Waldemar Henrique será revitalizada em parceria com a Federação do Comércio

Prefeitura de Belém e a Fecomércio/PA pretendem transformar praça Waldemar Henrique em um espaço de lazer para toda a família

O Liberal
fonte

Fecomércio/PA será responsável pela gestão e revitalização da praça Waldemar Henrique. (Fernando Sette)

A praça Waldemar Henrique, localizada no bairro do Reduto, passará por uma revitalização pelo programa Praça Viva. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio/PA) que assinaram um termo de cooperação na tarde de terça-feira (9).

A iniciativa inédita busca parcerias entre órgãos públicos e empresas privadas para requalificar e manter os espaços públicos da capital, devolvendo às famílias locais áreas de convivência e lazer.

Com o termo, o Serviço Social do Comércio (Sesc), ligado ao Sistema Fecomércio, passa a ser responsável pela gestão e manutenção da praça pelo prazo inicial de 10 anos — com possibilidade de prorrogação por mais uma década. O Sesc será responsável pela limpeza, reforma da concha acústica e instalação de uma tenda de circo para atividades culturais e educativas.

Segundo o prefeito de Belém, Igor Normando, a parceria é estratégica para transformar a praça em um espaço de lazer para toda a família. “Faz parte do nosso programa Praça Viva, que busca parceiros para requalificar as praças existentes em Belém, garantir manutenção e devolver à população um espaço de lazer. O Sesc tem sido um parceiro fundamental em grandes causas e, para nós, é motivo de orgulho contar com esse apoio. Estamos escrevendo juntos uma nova página da nossa cidade”, declarou.

image Prefeitura de Belém e Fecomércio/PA fecharam parceria para revitalizar praça Waldemar Henrique. (Rayana França / Agência Belém)

O Sesc e a Fecomércio manifestaram interesse em ampliar a parceria para a requalificação do Boulevard da Gastronomia, ampliando os benefícios do Praça Viva para outros espaços públicos da cidade.

Sob a gestão do Sesc, a praça será transformada em um polo de cultura, lazer e cidadania, além de ser ocupado com ações gratuitas voltadas à comunidade, reafirmando sua vocação cultural e musical.

O presidente da Fecomércio Pará, Sebastião de Oliveira Campos, ressaltou a importância social do projeto. “O Sesc representa o compromisso do Sistema Fecomércio com a educação e a cultura. Assumir a gestão da Praça Waldemar Henrique é oferecer um espaço qualificado para a população, com eventos gratuitos que valorizam a cidadania e o convívio comunitário.”

Praça Viva — O programa permite parcerias entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil para a adoção de espaços públicos, com objetivo de promover a conservação, cultura e sustentabilidade de praças e áreas verdes de Belém.

Entre os principais benefícios oferecidos pelo programa estão a valorização e revitalização de espaços públicos, o estímulo à responsabilidade social da iniciativa privada, a redução de custos com manutenção para o município, a melhoria da qualidade de vida da população, a instalação de mobiliário urbano, pontos de hidratação, lixeiras e áreas de lazer, além da realização de eventos culturais e ações comunitárias.

A Praça Waldemar Henrique homenageia o maestro, pianista e compositor Waldemar Henrique, um dos maiores nomes da música paraense. A nova unidade contará com elementos arquitetônicos que dialogam com o universo musical e será palco de apresentações artísticas, oficinas, atividades educativas e eventos comunitários.

O titular Fábio Rodrigues da Secretaria Executiva de Desoneração e Parcerias, responsável pela coordenação do programa Praça Viva, destacou que a parceria é um exemplo de gestão compartilhada. “Estamos entregando um espaço urbano a uma instituição reconhecida nacionalmente pela qualidade de seus projetos culturais e educativos, além de desonerar os cofres públicos. Essa é a nova forma de cuidar da cidade”.

A diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, destacou o papel social da instituição na promoção da cultura: “O Sesc tem como missão contribuir para o bem-estar da população e a cultura é uma ferramenta essencial nesse processo. Assumir a gestão da Praça Waldemar Henrique é mais uma oportunidade de democratizar o acesso à arte, à educação e ao lazer, valorizando a memória e a identidade da nossa cidade”.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

praça waldemar henrique

revitalização de praça

belém

parceria
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.09.25 9h19

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque da Residência em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Residência, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam por perto

08.09.25 16h31

Desfile 7 de setembro - geral

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

ATO POLÍTICO

Ato na Avenida Nazaré reúne apoiadores e parlamentares para críticas ao governo Lula e STF

Deputados do PL e cidadãos expressam críticas ao judicialismo e pedem liberdade e justiça

07.09.25 10h48

DIA DA INDEPENDÊNCIA

7 de setembro: desfile cívico-militar reúne milhares de pessoas na Presidente Vargas, em Belém

Programação reuniu autoridades, militares e população em homenagem à Independência do Brasil

07.09.25 9h57

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Confira as imagens do desfile cívico-militar de 7 de setembro em Belém

Celebração dos 203 anos da Independência do Brasil reuniu autoridades, militares e a população na Avenida Presidente Vargas

07.09.25 10h36

BELÉM

Basílica Santuário de Nazaré apresenta primeira parte de restauro na parte interna

Ação contempla vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja

08.09.25 7h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda