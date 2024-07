Após 16 anos, moradores recebem 64 apartamentos do Residencial Paulo Fonteles

Após mais de 16 anos, a Prefeitura Municipal de Belém entregou as 64 unidades habitacionais do Residencial Paulo Fonteles, localizado no Portal da Amazônia. Os moradores, que foram remanejados por causa das obras de infraestrutura, comemoram o recebimento das chaves. Esta foi a segunda entrega do projeto na atual gestão, totalizando 79 moradias.

Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. No pavimento térreo, há unidades adaptadas para atender a famílias de pessoas com deficiência. O residencial localizado na avenida Bernardo Sayão, esquina com Osvaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas, é próximo de onde as famílias moravam anteriormente.

Dentre os beneficiados nesta segunda etapa de entrega de imóveis estão idosos, mulheres chefes de família e pessoas com deficiência. Os apartamentos para pessoas com deficiência ficam no andar térreo, totalmente adaptados, para dar mais segurança e condições de mobilidade no espaço.

Ao todo, o projeto prevê 208 apartamentos, com a obra orçada em R$ 25,7 milhões, em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, financiados por meio da Caixa Econômica Federal e coordenados pela Prefeitura de Belém.

"Foram quase dezessete anos de espera. Nos juntamos como moradores para lutar pelos nossos direitos. Isso aqui é uma vitória muito grande. Porque eram noites sofridas, muitas pessoas já morreram e não viram suas casas. Graças a Deus estamos voltando para o nosso lugar, isso é uma vitória, a gente só tem que agradecer", disse emocionada Maria das Graças Marques, 50 anos, uma das contempladas.

O prefeito Edmilson Rodrigues, que participou da entrega, conversou com os beneficiários das moradias e relembrou a história para reiniciar as obras paradas. "Em 2021, reiniciamos as obras e inauguramos alguns blocos. Agora entregamos novos blocos de apartamentos, todos quitados, ninguém pagará um único centavo. É uma compensação depois de anos de luta, as pessoas entram na orla de Belém com apartamento quitado, todo lajotado e com toda a infraestrutura de água e esgoto", ressaltou Edmilson.

Estação de tratamento

O prefeito ainda anunciou à comunidade, e assinou a Ordem de Serviço para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto e Sistema de Água no Residencial Paulo Fonteles, com recursos garantidos por Governo Federal e Banco do Brasil.

O vigilante Agostinho Gonçalves Farias, de 63 anos, conta que a entrega desta segunda etapa é a concretização da luta diária pela moradia própria. "Foram muitos anos de luta, vivia de aluguel e na casa dos outros. Era uma dificuldade. Eu me sinto satisfeito por estar recebendo o que é meu. Mas eu ainda tenho uma luta porque têm outras famílias e se Deus quiser vamos concluir isso aqui", afirmou o vigilante Agostinho Gonçalves.

*Com informações da Agência Belém