Ministérios das Cidades e Trabalho podem liberar até R$ 25 bi extras do FGTS para habitação 

Nesta terça-feira (4), o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o governo federal pretende liberar entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões extras em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para habitação no país.

Atualmente, a pasta de Jader Filho discute junto ao Ministério do Trabalho os últimos detalhes de um voto que será levado à próxima reunião do Conselho Curador do Fundo, prevista para acontecer no próximo mês de julho.

De acordo com o ministro, a ideia é de que o valor seja injetado em projetos do Minha Casa, Minha Vida. Ele confirmou as informações em participação no Abrainc Summit 2024, evento em São Paulo com a presença de empresários e empresas do setor imobiliário e de incorporadoras.

Para 2024, o Conselho do FGTS destinou R$ 105 bilhões à habitação, sendo R$ 95 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida. Caso aprovado o recurso extra, o ajuste representaria uma elevação de quase 25% nos recursos do programa.

O Conselho é um colegiado tripartite composto ​por entidades representativas dos Trabalhadores, dos Empregadores e representantes do governo federal.

“Não faltara recursos para o Minha Casa, Minha Vida”, afirmou Jader Filho, na abertura do Abrainc Summit, nesta terça-feira (4).