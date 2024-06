Bairro do Tapanã, em Belém, é um dos contemplados com novas unidades do 'Minha Casa, Minha Vida'

O bairro do Tapanã, em Belém, será um dos contemplados com novas unidades do "Minha Casa, Minha Vida". Com 42 empreendimentos selecionados em todo o país, a capital paraense será beneficiada com o Residencial Tapanã, que terá 192 unidades habitacionais. As quatro portarias que autorizam a contratação das novas habitações pelo Ministério das Cidades foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (21).

De acordo com as portarias, serão mais 7.280 novas habitações em áreas urbanas de 15 estados. Ao todo, as determinações preveem a contratação de 49 empreendimentos nos seguintes estados: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Segundo o ministro Jader Filho, “o Minha Casa, Minha Vida está em ritmo acelerado, como o presidente Lula tem determinado. Somente hoje, já autorizamos a contratação, pela Caixa, de mais de sete mil novas unidades” afirmou o gestor da pasta.

As propostas de contratação destes empreendimentos habitacionais devem estar enquadradas na linha subsidiada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do programa Minha Casa, Minha Vida.

Tucunduba

Ainda em maio deste ano, Belém foi contemplada com recursos para "produção habitacional" dentro do "Minha Casa, Minha Vida", no Novo PAC Seleções, que teve os resultados divulgados no dia 8, pelo ministro das Cidades Jader Filho.

Conforme a apresentação feita pelo ministro, serão destinados R$ 85 milhões para 530 unidades habitacionais no Tucunduba, na capital paraense. Os investimentos foram incluídos na lista de ações para "Urbanização de Favelas", uma das cinco modalidades do Novo PAC.