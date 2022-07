Aplicação da vacina BCG está com dias específicos em Belém; saiba mais

Devido a limitações, a vacina BCG está com dias específicos na rede pública de Belém. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A medida é devido a quantidade reduzida de repasses feitos pelo Ministério da Saúde. O objetivo da ação é otimizar o uso do imunizante, obrigatório na carteira de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) e evitar desperdícios, uma vez que a validade do conteúdo é de apenas algumas horas após a abertura do frasco.

A reportagem de O Liberal recebeu informações de leitores de que os postos de saúde que aplicam as doses na capital estariam desabastecidos do imunizante. Porém, o que acontece é que as salas de vacinação estão orientadas pela Sesma a realizar as aplicações em apenas dois ou três dias por semana. Também como uma forma de potencializar o uso dessas vacinas, a secretaria tem priorizado o envio das doses às unidades de saúde que possuem maior porte, tendo em vista a demanda.

A vacina BCG protege a população contra a tuberculose, doença contagiosa provocada por uma bactéria. O problema não afeta apenas os pulmões mas, também, ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). Os sintomas são: tosse, às vezes com expectoração e sangue, falta de ar, dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores, principalmente ao final do dia.

De acordo com o Ministério da Saúde, a readequação ocorreu por conta da tramitação do processo de aquisição, que envolve compra, o desembaraço alfandegário e autorização pela Anvisa para a entrada do produto no país, que posteriormente é enviado para análise do controle de qualidade do INCQS antes de ser distribuído para as salas de vacina de todo o país. Somente para o Pará, o Ministério da Saúde já distribuiu 229.820 doses de janeiro a junho de 2022. O quantitativo de doses repassadas depende da demanda de cada estado.

Serviço

É importante que a população verifique na unidade de saúde próximo de sua residência quais os dias em que a vacina BCG está disponível para aplicação. A aplicação é feita no nascimento (nos primeiros dias de vida), mas pode ser administrada até os 4 anos de idade, em dose única