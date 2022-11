APAE Belém comemora 60 anos com a passeio ciclístico e evento multicultural

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) finalizou as suas comemorações de 60 anos de existência, com um passeio ciclístico e evento multicultural neste domingo (27). O passeio, que percorreu algumas ruas de Belém, foi finaliza na sede da associação, que estava com o evento 'Portas Abertas’.

Este foi o 4º Passeio Ciclístico ‘Bike APAE Legal’, que percorreu cerca de 15 quilômetros, e contou com a presença de Luigi Gatti, de 3 anos. Ao lado dos pais Joyce e André Gatti, ele aproveitou o dia festivo.

“Considero a APAE uma instituição fundamental na vida do nosso filho. Ele frequenta desde pequenininho, antes dos quatro meses de idade. Todas as atividades aqui dentro ajudaram muito ele e estão ajudando até hoje, desde a fisioterapia, terapia ocupacional, entre outras. Todos os eventos que tem a gente participa. Ele era um dos mais animados hoje, adorou. Nunca tínhamos feito esse passeio de bicicleta e foi a nossa primeira vez, foi muito divertido. Agora ele vai dançar, vai brincar”, disse Joyse.

Assim como Luigi, dezenas de usuários estavam participando do passeio ciclístico e das apresentações. O evento multicultural tem o objetivo incentivar a inclusão social das pessoas com deficiência, além de difundir ações da APAE Belém. Diversos expositores com produtos e serviços de artes, design, moda e gastronomia estarão presentes.

Além disso, estiveram por lá o Arraial do Pavulagem, Dj Nat Esquema, Gabriel Xavier e Dj Big.

“Nós fizemos uma programação ao longo do ano inteiro e hoje estamos festejando o último ato dos 60 anos. A programação, inclusive, foi sugerida pela própria comunidade apaeana. Nós devolvemos para sociedade bons serviços, isso nos traz credibilidade. A gente quer agregar e trazer mais pessoas para cá para dentro, para conhecer e ter cada vez mais esse apoio da comunidade. Nós trabalhamos com atendimento educacional, terapêutico de saúde e assistencial de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e suas famílias. Então esse serviço precisa ser conhecido cada vez mais pela comunidade”, contou Emanoel O’De Almeida, presidente da APAE.