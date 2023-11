Ao longo de 77 anos, ‘O Liberal’ valoriza e impulsiona novos talentos na música do Pará

Para além da função social do jornalismo, durante esses 77 anos, o “O Liberal” já contou lindas histórias e também descobriu novos talentos musicais. São anos estampando páginas com histórias factuais, grandes coberturas, mas principalmente, estampando sonhos. Assim como acreditou no sonho do grupo musical “Pagode das Meninas”, formado apenas por mulheres.

O grupo formado por Juliana e Patrícia Franco nos vocais, Iracema Franco no pandeiro e Melina Fôro no cavaquinho teve sua primeira música autoral divulgada na capa do jornal O Liberal. Depois do lançamento do single “Lugar de mulher é onde ela quiser”, o grupo se consolidou como uma das revelações do pagode paraense.

Para a vocalista, Juliana Franco, o maior objetivo da banda é representar as mulheres. “Queremos quebrar essa barreira machista que ainda é muito forte no meio musical em que estamos inseridas. Então é um grande prazer fazer parte de um projeto com tantas mulheres singulares, que mesmo antes desse sonho em comum, cada uma já resistia com suas particularidades no mundo musical”, destacou.

Para Juliana, o “O Liberal” esteve presente em várias fases da carreira das meninas. “Por ser um dos maiores e melhores meios de informação para as pessoas, somos muito gratas por esse apoio e incentivo, contribuindo sempre com o nosso trabalho”, afirmou a artista paraense.

Gratidão e sucesso

Juliana relembrou ainda que a primeira matéria para o jornal O Liberal foi uma forma de confirmar o destaque do grupo na música. “Lembramos até hoje daquela matéria, gerou uma grande repercussão ao público e a todos que apoiam nosso trabalho. Conquistamos mais contratações, procuras, expandindo cada vez mais o nome do grupo e credibilidade no mercado”, celebrou a vocalista.

A vocalista ressaltou ainda que em nome do grupo, “queríamos parabenizar os 77 anos do O Liberal e destacar a credibilidade proporcionada por essa grande trajetória, meio fundamental para o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso Estado”, comemorou. “Apoiar novos artistas do cenário musical através da imprensa é acreditar na cultura e incentivar o talento dos mesmos”, concluiu a cantora.

Em agosto, o jornal O Liberal homenageou na capa do caderno de cultura a musicista Débora Costa, que fazia parte do grupo “Pagode das Meninas” e faleceu aos 29 anos com uma insuficiência renal e problemas causados pela diabetes. A notícia da morte precoce abalou não apenas os fãs, mas também as companheiras de grupo. Por isso, o jornal não poupou homenagens para essa grande musicista, conectando cada vez mais as notícias humanizadas aos seus leitores.