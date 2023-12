Ano Novo: saiba quais cuidados tomar para evitar acidentes com fogos de artifício

A soltura de fogos de artifício é tradição em muitas comemorações de Ano Novo, porém, é uma prática que exige cuidados. Nessa época do ano, acidentes com esses dispositivos são comuns e um perigo não só para quem manuseia, como também para outras pessoas ao redor, animais, além do risco de incêndio. No Pará, desde maio do ano passado, o uso de fogos de artifício com estampido está proibido pela Lei nº 9.593, tendo em vista o bem-estar de pessoas sensíveis ao estrondo, como crianças, autistas, gestantes e idosos. Mas mesmo modelos com menor nível de ruído exigem cuidados.

O tenente coronel Pablo, do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), diz que todos os tipos de fogos de artifício oferecem risco. A diferença, é que os modelos sem estampido têm uma quantidade menor de pólvora, portanto, menor poder de deflagração.

"Pela Lei, os fogos com estampido estão proibidos. Mas mesmo os sem estampido, quando manuseados de forma errada, podem provocar queimaduras de primeiro e segundo graus, amputações traumáticas de membros, principalmente os superiores, ferimentos na região do rosto, dos olhos etc.", informa.

Segundo o militar, o uso de fogos, em geral, é desaconselhado por questões de segurança. Entretanto, para quem não abre mão do item na comemoração do Réveillon, o tenente coronel orienta a melhor forma de prevenir acidentes:

"Os fogos só podem ser deflagrados por pessoas maiores de 18 anos, sempre em áreas abertas, longe de casas, árvores, tendas, fiação elétrica e qualquer outro material de fácil combustão. Também deve ser evitado próximo a locais como hospitais, por exemplo, porque há muitas pessoas que passam mal. E sempre deve-se seguir as instruções que vêm escritas na embalagem".

Quando os fogos precisam de autorização

Um fator importante de ser observado durante a queima de fogos, segundo o tenente coronel Pablo, é o tempo de duração dos estouros. O militar explica que queimas sucessivas, que duram mais de um minuto, são considerados shows pirotécnicos - eventos que necessitam de autorização das autoridades competentes para acontecer.

"Queima de fogos que dura de um minuto precisa de autorização doCcorpo de Bombeiros porque é considerado show pirotécnico. Precisa atender a uma série de requisito e ser supervisionado por um responsável técnico. Nesses casos, a pessoa precisaria ir até o Centro de Atividades Técnicas(CAT), no Entroncamento, para autorizar. Ou entrar em contato através do número de atendimento do Corpo de Bombeiros e dar entrada nos documentos e aguardar a vistoria", informa.

O que fazer caso haja algum acidente?

O profissional de segurança pública adverte que, em casos em que alguém se machuque devido o uso de fogos de artifício, é imprescindível que busque uma unidade de pronto atendimento ou de urgência e emergência, caso tenha possibilidade imediata de locomoção. Se não, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) ou o próprio Corpo de Bombeiros (190) deve ser acionado.

Caso alguém sofra queimadura, o tenente coronel Pablo orienta que não seja feito nem passado nada no local do ferimento. "Os primeiros-socorros em casos de queimadura, de forma geral, é proteger o local queimado com um pano limpo umedecido e procurar o atendimento de emergência ou aguardar a ambulância. Não se deve estourar uma possível bolha nem passar nenhum produto", adverte.

Se o acidente provocar algum tipo de incêndio, o militar afirma que o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente. Caso haja a chance de alguém tentar intervir para apagar as chamas, o tenente coronel informa que os fogos são feitos de um tipo de material que pode ser combatido com água ou extintores de água e de pó.