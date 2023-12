Ano Novo: Confira dicas para garantir a segurança na estrada e nos balneários durante o Réveillon

A poucos dias para a celebração do Ano Novo, no próximo dia 1º de janeiro, muitas famílias já se preparam para viajar e aproveitar o Réveillon nas praias e nos rios paraenses. Entretanto, alguns cuidados são essenciais antes de cair na estrada, o que exige a atenção dos condutores para evitar contratempos e garantir a segurança no trânsito durante o deslocamento. Além disso, aos banhistas que irão aproveitar os balneários, também são necessários cuidados importantes a fim de não correr o risco de situações de emergência, como afogamentos, por exemplo.

Atenção à sinalização é um dos fatores importantes para se atentar durante a viagem e garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo, como destaca o diretor técnico operacional do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Bento Gouveia. “Muitos destes motoristas não têm o hábito de dirigir na estrada. O primeiro passo é sempre obedecer à sinalização: de velocidade, de curva, de lombada. A outra situação é, ao entrar no veículo, observar o cinto do passageiro. Ele mesmo colocar o cinto, passageiro no banco de trás de cinto. Se tiver criança, colocar no que for adequado pela idade, se for assento ou a cadeirinha”, pontua Bento.

“A outra situação que é importante observar é a questão do próprio veículo. Se o veículo está em condições de viajar, se o pneu está em boas condições, se os freios, principalmente, também, estão bons. Por isso, é importante fazer uma revisão. É importante observar a questão dos freios. Nesta época que está chovendo demais, se tiver muita chuva e não tiver visibilidade, a sugestão é parar um pouco o carro, ir para o acostamento, ligar o pisca alerta. Isso trará uma segurança melhor na direção”, explica.

Documentação

Bento alerta, ainda, para que os motoristas estejam com os documentos regularizados e atualizados. “Os documentos do veículo precisam estar em dia, é necessário estar com o IPVA e o licenciamento do carro em dia. Quanto à habilitação, veja se ela não está vencida. Às vezes, a gente se esquece desse detalhe da habilitação, porque o prazo é longo, cinco anos, dez anos, a gente acaba esquecendo. Se você é o motorista adequado para aquele tipo de veículo. Tem muitos motoristas que acham que podem dirigir com carteira B, tal tipo de veículo, ou C, tal tipo de veículo”, explica o diretor do Detran.

Motociclistas

Para quem vai viajar de moto, Bento reforça o alerta e destaca o lembrete para o uso de capacetes e outros acessórios de segurança. “Deve-se colocar o capacete de forma correta, viseira. A questão do calçado. Quem está de moto, não usar sandália”. “E as principais infrações que a gente observa nas estradas: ultrapassar em local proibido; dirigir falando ao celular; e excesso de velocidade. A gente, inclusive, tem muitos radares nas estradas. Então, cuidado. Pela multa e pelo excesso de velocidade”, afirma.

Cuidados nos balneários

Para além do trânsito, os cuidados também devem se estender na atenção nos balneários. O Tenente Oziel do Carmo, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), explica que, ao chegar nas praias, é importante que os banhistas busquem informações, junto aos guarda-vidas, sobre os riscos existentes naquele local. “Isso porque cada praia, geralmente, tem uma característica específica. E sempre estar próximo dos guarda-vidas, evitar nadar longas distâncias, principalmente perpendicular à linha de praia. E evitar saltar de pontes, de embarcações e evitar qualquer atitude que possa colocar em risco a sua vida ou a vida de terceiros."

O tenente orienta, ainda, que as crianças devem estar à distância de um braço do adulto, pois isso facilita o acesso a elas. Além disso, outra recomendação é evitar o uso de boias, que, segundo Oziel, traz uma falsa sensação de segurança. O mais indicado é o uso de coletes. “Numa praia lotada elas somem muito rápido. Se as crianças entrarem na água, estar sempre observando, próximo, não deixá-la descer sozinha para a água. É importante, também, quando chegar na praia procurar a base dos guarda-vidas para fazer a identificação da criança por meio das pulseirinhas”, orienta o Tenente.

Ao se banhar nesses balneários, é necessário estar atento à maré-alta, lembra o tenente. “O destino mais buscado é a praia de Salinas, onde tem uma concentração muito grande de banhistas em todos os períodos do ano. E essa praia tem características bem específicas, porque tem a formação de valas, que são canais paralelos ou perpendiculares à linha de praia e que apresentam uma forte correnteza, tanto na enchente quanto na vazante. E aí são riscos potenciais, porque pode pegar uma pessoa desavisada, que não conhece o local e está ali numa área que acha que é segura, que é abrigada. Mas, quando a maré ganha força, pode puxar por esses canais e aí a pessoa vai entrar num processo de afogamento”, frisa.

Dicas para viajar com segurança

Revise previamente o seu veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

Use o cinto de segurança;

Use o capacete (caso viaje de motocicleta);

Não dirija sob efeito de álcool ou de substâncias psicoativas;

Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

Não ultrapasse em local indevido;

Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC);

Tome cuidado com a baixa visibilidade, bem como com a pista molhada nas épocas chuvosas;

Mantenha distância de segurança entre os veículos.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)