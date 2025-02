Aniversário de 297 anos do bairro Guamá, em Belém, é marcado por mutirão de saúde neste sábado

A comunidade do bairro Guamá, em Belém, recebeu, na manhã deste sábado (8), um grande mutirão de saúde promovido pela Prefeitura de Belém. Foram realizadas mais de 160 consultas médicas em diferentes especialidades, como clínica geral, ginecologia e pediatria. A ação fez parte da celebração dos 297 anos do bairro.

Voltada para o bem-estar da comunidade, a programação levou atendimento médico, testagem e orientações para centenas de moradores, garantindo mais cuidado e qualidade de vida. A Prefeitura de Belém contou com a parceria do governo do Estado durante o evento.

Saúde para todos

O prefeito da capital paraense, Igor Normando (MDB), destacou a importância da ação e reforçou o compromisso da gestão com a ampliação do acesso aos serviços de saúde.

"Hoje estamos trazendo muitos serviços de saúde para a população do Guamá, e essa é apenas a primeira ação do nosso programa 'Belém para Todos'. Nosso objetivo é levar cada vez mais atendimento para quem precisa, garantindo que a saúde chegue a todos, especialmente em datas tão significativas como esta", enfatizou.

Além das consultas médicas, a população teve acesso a uma série de serviços gratuitos, incluindo vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, oximetria, autoteste de HIV e distribuição de preservativos.

As equipes de saúde também orientaram os moradores sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças, reforçando o compromisso com a saúde preventiva.

Moradores aproveitaram

Uma das pessoas que aproveitaram o mutirão para colocar as consultas em dia foi a autônoma Alessandra Lopes, de 46 anos. "Moro no Guamá há mais de 25 anos e nunca vi um atendimento tão completo como esse", destacou.

Segundo ela, as consultas foram ótimas. "Já aproveitei para me vacinar contra a gripe. Essa iniciativa da Prefeitura é muito importante, porque nem todo mundo consegue buscar atendimento em outros lugares".

Já a aposentada Osmarina Lopes, de 71 anos, também elogiou o evento. "Achei muito bom o atendimento, principalmente porque o bairro é muito populoso e nem todos têm acesso fácil aos serviços de saúde. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Estou muito grata pela ação da Prefeitura", mencionou.

Moradora do Guamá desde que nasceu, Ana Beatriz, de 26 anos, foi mais uma pessoa beneficiada pela ação e comemorou a oportunidade.

"Vou participar de uma entrevista de emprego nesta semana e já tinha tentado tirar meu RG em vários lugares, mas não conseguia. Hoje, saio com meu documento em mãos, consegui me consultar e ainda tomei vacina", relatou.

Aniversário do Guamá

Para além da programação durante a manhã, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Semcult ), também fará uma ação cultural gratuita na Praça Benedito Monteiro, a partir das 18h deste sábado (8). A população será presenteada com uma novidade: o projeto "Cinema na Praça", que resgata a tradição do cinema de rua na cidade das mangueiras.

Haverá a exibição de diversas produções audiovisuais, com o objetivo de proporcionar lazer para toda a família. A estrutura do evento na praça contará com cadeiras e banheiros químicos, mas quem quiser aproveitar sentado também poderá levar sua cadeira de praia. Depois da exibição, está marcada a apresentação de DJ, para celebrar a trajetória musical do bairro do Guamá.