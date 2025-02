Bairro do Guamá faz aniversário e moradores celebram com 'Cinema na Praça' neste sábado (8)

Os 197 anos do bairro do Guamá, considerado o bairro mais populoso de Belém, com cerca de 90 mil moradores, serão celebrados neste sábado (8), com o projeto "Cinema na Praça", da Prefeitura Municipal, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Semcult ). A programação cultural gratuita ocorrerá na Praça Benedicto Monteiro, na travessa Ezeriel Mônico de Matos, 469-591, a partir das 18h, e resgata a tradição do cinema de rua na Cidade das Mangueiras.

O evento contará com a exibição de produções audiovisuais, com o objetivo de proporcionar lazer para famílias do Guamá e de outros bairros da capital paraense. A estrutura do "Cinema na Praça" vai abranger cadeiras e banheiros químicos, mas quem quiser aproveitar sentado sem precisar se preocupar com lugar também poderá levar sua cadeira de praia, como repassa a Prefeitura de Belém.

Depois da exibição, a festa continua com uma apresentação de DJ, para celebrar a trajetória musical do bairro do Guamá.