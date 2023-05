'Amigas da Esperança' promovem mais uma 'Tarde Alegre' para ajudar com as ações da Fazenda Esperança

O grupo "Amigas da Esperança" se reuniu para mais uma edição da "Tarde Alegre", nesta terça-feira (30), com o bingo solidário para arrecadar dinheiro para a Fazenda Esperança, no Pará. A programação ocorreu na Casa de Plácido e reuniu em torno de 600 pessoas. A Fazenda Esperança é uma entidade vinculada à Igreja Católica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de vícios como álcool e drogas.

No Pará, as unidades começaram a ser fundadas há 15 anos, começando por Bragança e Abaetetuba. Há oito anos nasceu a unidade de Mosqueiro, quando também foi organizado o grupo "Amigas da Esperança". Luciano Figueiredo, técnico-operacional responsável pelas fazendas do Pará e Macapá, que mora na fazenda de Mosqueiro, diz que a ação do grupo de mulheres é fundamental para as ações da fazenda.

Amigas da Esperança promove mais um bingo solidário (O Liberal/ Ivan Duarte)

"Essas mulheres que formam o ‘amigas da esperança' são nossos anjos, pois desde quando fundamos em Mosqueiro elas vêm nos ajudando com ações. Esse bingo é organizado duas vezes no ano e todo o dinheiro arrecadado é revertido para a fazenda para contribuir com as construções e melhorias da obra", destaca Luciano Figueiredo.

Luciano acrescenta que a cada ano que passa os bingos solidários reúnem mais pessoas. "Essa edição reuniu aproximadamente 600 pessoas e ficamos muito felizes com todo esse engajamento", pontua Luciano.

Naya Guerra, representante do Amigas da Esperança, explica que se trata de um grupo de amigas que se reúne duas vezes por ano para realizar a tarde alegre da fazenda. "Todo o valor arrecadado a gente ajuda nas obras da fazenda, pois desde quando foi inaugurada a unidade de Belém, que fica em Mosqueiro, nos mobilizamos", pontua.

A representante do grupo acrescenta ainda sobre a importância de unir forças para contribuir com a organização sem fins lucrativos. " O trabalho da fazenda é importante e necessário e para que essas ações continuem ocorrendo é importante que grupos como o nosso deem esse incentivo. A ideia é que mais pessoas possam conhecer e contribuir com as unidades da Fazenda Esperança", reforça Naya Guerra.

Esse ano a Fazenda Esperança completa 40 anos. É uma organização sem fins lucrativos que atua em 160 unidades de todo o Brasil e mais em 26 países. Além de ser uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de vícios, a organização vem ampliando os trabalhos com cursos e conhecimento aos acolhidos para que eles possam produzir, ter uma ocupação e ter chances de entrar no mercado de trabalho.

"O nosso trabalho vem ampliando e promovendo conhecimento aos acolhidos como forma de dar uma ocupação e fazer com que essas pessoas possam entrar no mercado de trabalho. Eles produzem na área de panificação, marcenaria e entre outras áreas e tudo isso é muito importante para a evolução de cada um", destaca Luciano Figueiredo.

Em Belém, a fazenda fica no distrito de Mosqueiro, com um espaço amplo e estruturado formado por acolhidos e voluntários. A média de atendimento ao ano é de 100 pessoas assistidas.