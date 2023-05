Acolhimento de dependentes químicos é missão na Fazenda Esperança

Restabelecer vidas fora da dependência química é a missão da Fazenda da Esperança, organização vinculada à Igreja Católica que acolhe pessoas com problemas relacionados a álcool e drogas ilícitas. Para dar suporte ao trabalho, a instituição promove uma Tarde Alegre na terça-feira, dia 30, na Casa de Plácido no Arraial de Nazaré, em Belém. O evento começa às 16h e arrecada fundos para o espaço de acolhimento.

A Tarde Alegre é organizada pelo grupo Amigas da Esperança, composto por mulheres voluntárias, de diferentes segmentos sociais de Belém, que apoiam a Fazenda da Esperança. Segundo o responsável técnico operacional da instituição no Pará e no Amapá, Luciano Figueiredo, a programação deve ajudar em obras que estão em andamento na unidade da instituição em Mosqueiro.

"Todo o valor que arrecadamos é empregado em alguma obra - reforma da casa, compra de móveis. Atualmente, temos três obras em andamento em Mosqueiro, que é para onde vai o valor que conseguimos com a Tarde Alegre", explica.

Na unidade de Mosqueiro, a Fazenda da Esperança acolhe 75 pessoas, todos homens a partir dos 18 anos de idade. Lá, assim como nas outras casas, Luciano explica que os acolhidos passam por um tratamento baseado em mudança do estilo de vida - metodologia terapêutica reconhecida, inclusive, pelo Vaticano.

"Nós temos um estilo de vida baseado em trabalho, convivência e espiritualidade. Lá não tem remédio, não tem prisão e fica quem quiser. As pessoas acolhidas também aprendem atividades e desenvolvem trabalhos, como hidroponia, marcenaria e padaria".

Segundo Luciano, mostras desses trabalhos desenvolvidos pelas pessoas assistidas pela Fazenda da Esperança também estarão disponíveis para venda na Tarde Alegre. Com isso, eles também aprendem um ofício, tendo em vista o próprio sustento no futuro.

O aspecto da autonomia da pessoa em tratamento na Fazenda da Esperança faz parte do projeto terapêutico, uma vez que existe um tempo determinado de duração do tratamento dentro da unidade de acolhimento, que é de um ano. Após isso, o assistido pode ir embora ou, caso deseje permanecer, pode se engajar como voluntário.

"Para ter acesso ao acolhimento tem que querer. A gente pede uma carta de próprio punho e apresenta na Fundação Nazaré. Lá é feita uma triagem, a pessoa faz exames, como hemograma, HIV, sífilis, hepatite e depois retorna com os laudos para entrar na fazenda", explica Luciano.

Além de Mosqueiro, a Fazenda da Esperança também está presente em outros seis municípios paraenses: Redenção, Tucumã, Parauapebas, Bragança, Abaetetuba (unidade feminina) e Óbidos. No total, a instituição está há 15 anos em funcionamento no Pará, com perspectivas de abrir mais três unidades.

Em todo o Brasil, a fazenda tem 160 unidades e também está presente em 23 países. No total, já contabiliza mais de 100 mil pessoas recuperadas "sem remédio e sem prisão", como pontua Luciano.

Na próxima terça-feira, a Tarde Alegre vai promover um bingo, cuja cartela está no valor de R$ 50,00 e serão sorteados prêmios para os participantes. Para participar, qualquer pessoa pode adquirir uma cartela diretamente no escritório da Fazenda da Esperança, situado na Cúria Metropolitana, na Avenida José Malcher, Edifício Paulo VI, 915, em Nazaré, no horário comercial. Ou pelo número (91) 9311-2006.

Tarde Alegre / Fazenda da Esperança

Data: 30/05

Hora: 16h

Local: Casa de Plácido, Arraial de Nazaré, Belém.