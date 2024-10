Amantes dos astros e da natureza podem apreciar a super lua por meio de telescópio 

Amantes da natureza e dos astros aproveitaram a oportunidade, na noite desta quinta-feira (17), para visualizar a super lua na Orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), em frente ao prédio denominado "Espaço de Ensino Mirante do Rio". Nesta sexta-feira (18), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) vai promover, a observação do cometa apelidado de “cometa do século”, e da superlua. A ação vai ocorrer a partir das 18h30, de forma gratuita, no CCPPA, com o fechamento dos portões às 20h30 e a distribuição de 500 bilhetes para a entrada.

O pedagogo Anderson Neves, como um bom amante da natureza, esteve na UFPA para aproveitar a oportunidade de proximidade com as questões do natural e dos astros. Ele conta que a lua se trata de um astro que emana força.

"Apreciar a lua é maravilhoso e ter a oportunidade de olhar por meio de equipamentos como o telescópio é melhor ainda. pois quando a gente vê a lua com essa outra forma física faz a gente criar um outro enredo", pontua o pedagogo.

Anderson José Pereira Filho é bolsista do Núcleo de Astronomia da UFPA (Nastro) e diz que esse serviço é proporcionado durantes os eventos astronômicos como forma de aproximar a sociedade ao conhecimento dos astros. Além das programações eventuais, o núcleo também promove as “quartas astronômicas” com palestras e demais atividades de interesse do público. Quem quiser acompanhar as programações é só acessar as redes sociais do núcleo.

As superluas são as maiores e mais brilhantes luas cheias que acontecem quando a Lua está muito próxima da Terra. Essa variação na distância da Lua à Terra, ocorre pelo formato elíptico da órbita lunar.