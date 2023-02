Alerta laranja: chuvas intensas e maré alta estão previstas para esta quarta-feira (22) em Belém

Alerta Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica cor laranja para o Município de Belém nesta quarta-feira (22), o seja, condições meteorológicas perigosas envovlendo acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos intensos. O grau de severidade no Alerta é de perigo, desde as 9h57 de terça-feira (21) até as 10h desta quarta-feira (22). Como agravante, o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil indica marés altas nesta semana no Porto de Belém, na Ilha do Mosqueiro (distrito de Belém) e no fundeadouro de Salinas. As marés irão variar de 3.6 a 5.3 nesses locais.

Em Belém, nesta quarta-feira, a maré alta deverá ser de 3.6 metros às 00h36. Na quinta-feira (23), à 01h23, a maré deverá atingir a 3.6 metros. O nível médio das marés na capital do Pará é de 1.81 metro.

Na Ilha do Mosqueiro, à 00h02 desta quarta-feira, a maré atingirá a altura de 4.1 metros; está prevista para ser de 3.8 metros a maré às 12h38. Já na quinta, Mosqueiro deverá ter maré alta de 4.0 metros à 00h47; às 13h09, a maré será de 3.7 metros de altura. Já na sexta-feira (24), a maré alta será de 3.8 metros à 01h24, e de 3.6 metros às 13h47. No sábado (25), será de 3.6 metros às 02h04. Em Mosqueiro, o nível médio das marés é 1.94 metro.

Salinas terá marés bem altas

Nesta quarta-feira, às 09h04, o fundeadouro de Salinas deverá registrar maré alta com 5.3 metros de altura. Às 21h23, a maré deverá novamente registrar 5.3 metros. Na quinta-feira, deverá ser de 5.2 metros às 09h41 e de 5.1 metros às 21h58. Para a sexta-feira (24) estão previstas marés altas de 4.9 metros às 10h09 e de 4.7 metros 23h08. No sábado (25), 4.7 metros às 10h39 e 4.4 às 23h08. O nível médio das marés em Salinas é de 2.75 metros.