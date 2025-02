Alepa aprova projeto que proíbe extermínio de cães e gatos em situação de rua no Pará

ALERTA!

Pará reduz casos de dengue em janeiro, mas segue em alerta com baixa vacinação

O Pará recebeu 78.209 doses do imunizante entre junho e dezembro de 2024, destinadas à faixa etária de 10 a 14 anos. No entanto, a cobertura vacinal até o momento está em apenas 11,2%, de acordo com a Sespa