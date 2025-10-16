Albanízia de Oliveira Lima é a 172ª escola estadual reconstruída em Belém; veja a estrutura

A Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, localizada no bairro do Marco em Belém, foi devolvida à comunidade escolar nesta quinta-feira (16) pelo governo do Pará. A unidade é a 172ª escola reconstruída no estado, recebendo uma modernização completa e um investimento de R$ 6.899.671,02, visando melhorar as condições de ensino.

A entrega foi realizada pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan, que inspecionaram as novas instalações e destacaram a importância dos investimentos na infraestrutura educacional.

“Essa escola é um exemplo da educação pública do Estado do Pará. Aqui estiveram as melhores notas da redação do Enem entre todas as escolas públicas do nosso estado no último processo seletivo. Foram 150 alunos aprovados e, agora, com a escola totalmente reformada e ampliada, estaremos aprimorando a estrutura para que esses alunos fantásticos possam alcançar resultados ainda melhores”, afirmou o governador Helder Barbalho.

O governador também reforçou que a Albanízia de Oliveira Lima é “um exemplo da qualidade da educação pública e uma referência a ser seguida por todas as escolas do Estado”.

Estudantes e autoridades políticas posam em uma das escadarias da escola (Marco Santos / Agência Pará)

Ampliação e nota alta no Ideb

A escola, que possui 25 anos de história, é reconhecida pelo bom desempenho em avaliações nacionais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Em 2023, a unidade obteve nota 4,9, posicionando-se como referência na rede estadual, além de ser a segunda colocada entre as escolas estaduais da Região Metropolitana de Belém no Ideb do mesmo ano.

Com a reforma e ampliação, a capacidade da escola subiu de 14 para 20 salas de aula, para atender os atuais 1.100 alunos matriculados nos turnos da manhã e da tarde. Além disso, novos espaços de aprendizagem e convivência foram adicionados, como sala maker, sala de jogos (com capacidade para 80 pessoas), dois auditórios (com 260 lugares), laboratório de informática, sala de linguagem, biblioteca e uma nova quadra poliesportiva.

Alunos celebram melhorias na estrutura

O secretário-adjunto de Educação Básica da Seduc, Júlio Meireles, destacou que a unidade está em transição para se tornar uma escola de tempo integral.

“Essa é uma escola que antes tinha 14 salas e agora passa a ter 20. São 1.100 alunos em transição para o tempo integral. É um momento de felicidade para a comunidade, porque estamos entregando uma escola completamente equipada. Nosso objetivo é aprimorar a política pedagógica para continuar avançando”, pontuou o secretário.

A vice-governadora Hana Ghassan, em sua fala, reforçou o papel da educação como ferramenta de transformação.

“Estamos hoje entregando uma escola novinha e quero agradecer a cada um que contribuiu para chegarmos até aqui. É um trabalho de equipe. Aos alunos, quero dizer: vocês são inspiração para muitos outros jovens da rede pública e privada. O céu é o limite para cada um de vocês”, disse a vice-governadora.

A estudante Liana Dulce, da 2ª série do Ensino Médio, manifestou gratidão pelas obras. “É uma sensação de muita gratidão. Acompanhei todo o processo de reforma e vimos a evolução do colégio. Esperamos que a nossa educação evolua cada vez mais”, afirmou a aluna.

O número de salas de aula passou de 14 para 20 (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Outro aluno da 2ª série, Enzo Santos, comemorou a modernização dos ambientes.

"Antes, as salas não eram climatizadas, faltavam equipamentos e conforto. Agora temos um ambiente aconchegante e moderno. Agradeço por vermos tudo isso acontecer”, celebrou o estudante.

O diretor da escola, Jorge Theo Queiroz, que trabalha na unidade há 14 anos, ressaltou o impacto positivo do investimento. “Hoje, temos uma escola acolhedora, que permite um trabalho pedagógico ainda melhor. Esse é o governo que mais investiu na educação e no servidor público. É um marco para todos nós”, destacou o diretor.

TV Educativa amplia alcance do ensino

Durante o evento, alunos que participam das atividades da TV Educativa (canal 7.2) entregaram camisas personalizadas ao governador e à vice-governadora. A iniciativa da Seduc visa ampliar o alcance do ensino no estado, transmitindo conteúdos alinhados ao currículo estadual e às avaliações externas.

As aulas da TV Educativa reforçam conhecimentos essenciais em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, preparando os estudantes para o futuro.