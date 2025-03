Escola entregue reconstruída pelo Estado em Cachoeira do Arari reforça educação rural

Salas de aula climatizadas, cozinha e ambientes adaptados são alguns dos novos espaços e avanços proporcionados pelo Governo do Pará nesta quarta-feira (26), ao entregar a 163ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada. A Escola Estadual Camará, na zona rural do município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, tem capacidade para atender até 240 estudantes do Ensino Fundamental, oferecendo mais qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. Em apenas nove meses, o Estado entregou três escolas estaduais reconstruídas em Cachoeira do Arari.

"É muito bom pode voltar aqui e entregar mais uma escola. Nós já entregamos a Escola Delgado Leão, no centro da cidade. Depois voltamos aqui para entregar a Escola Umarizal, e agora estamos entregando a Escola Camará. E ainda temos uma escola histórica, que é a 'José Rodrigues', a nossa próxima missão, para termos todas as escolas estaduais adaptadas, com qualidade, no padrão que nós queremos para a educação pública no Estado do Pará. Hoje, quero festejar a conquista da comunidade de Camará. A escola estava só uma ruína; eram apenas os escombros de uma escola que foi entregue em 1993. Portanto, 42 anos desde que essa escola foi entregue. Ao longo desse tempo, esse prédio se perdeu, mas isso foi o passado. Que vocês não esqueçam do passado, para poder valorizar o presente e cuidar da escola para que, no futuro, ela continue uma escola bonita e com qualidade", ressaltou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Motivação

O governador destacou também a importância da estrutura da unidade para a melhoria da educação pública. "Aqui, nessa nova escola, todas as salas estão com ar-condicionado, no padrão, para que os alunos e professores possam estar motivados, e para que possamos fazer dessa escola uma referência na educação pública do nosso Pará", reiterou.

Com investimento de R$ 2.212.854,66, a Escola Estadual Camará conta com quatro salas de aula, depósito de merenda, cozinha, área de serviço, guarita, banheiros feminino, masculino e para Pessoa com Deficiência (PcD), Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE), sala para os professores e outros espaços fundamentais a um espaço educacional de qualidade.

"É um momento de grande felicidade para a comunidade escolar, porque todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem também dependem de um espaço adequado. Com o novo prédio haverá uma mudança nas percepções das metodologias ativas utilizadas pelos docentes, porque, como mão tínhamos um espaço como esse, antigamente precisávamos adequar para aquela realidade. Atualmente, tenho certeza que os alunos terão melhor desempenho, de modo que o espaço físico vai garantir um conforto para estudantes e professores. Nós estamos muito felizes com essa entrega, e tenho certeza que terá total impacto positivo na educação das crianças e na sociedade em geral, porque a educação é a base de tudo", disse o diretor da unidade, Leonardo Miranda.

Investimentos

A Escola Estadual Camará é a 163ª unidade estadual entregue totalmente reestruturada pelo Governo do Pará - a terceira em Cachoeira do Arari. Em junho, foi entregue a Escola Estadual Delgado Leão, e em dezembro a Escola Estadual Umarizal.

Desde 2019, o Executivo investe no avanço da educação pública, construindo e reconstruindo unidades escolares, entregando creches e concretizando ações de reconhecimento, incentivo e valorização de estudantes e professores.

Aluno do 6° ano do Ensino Fundamental na Escola Camará, João Miguel, 11 anos, disse estar encantado com o novo prédio. "Eu gostei. Agora tem ar-condicionado. Eu acho que vou aprender bastante com esse prédio bonito, porque eu já estudava muito, e agora vou estudar ainda mais!", afirmou.

Só este ano, em três meses, já foram entregues pelo Estado quatro escolas estaduais completamente reconstruídas, nos municípios de Bragança, Belém, Anapu e Cachoeira do Arari, e duas escolas totalmente novas em Brasil Novo e Breu Branco, além de mais uma unidade do Programa Creches Por Todo o Pará em Redenção. Um investimento superior a R$ 34 milhões.

Representando a Seduc, o presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep), Arnaldo Dopazzo, destacou que é "com grande satisfação que estamos entregando mais uma escola, a de número 163, totalmente reconstruída. Essa é a única escola nossa na região do Camará, e atende hoje 140 estudantes, podendo estender para 240, ampliando as vagas na rede física para atender essa comunidade".

Reconhecimento

O Programa Bora Estudar, uma das iniciativas do Estado, entrega cheques no valor de R$ 10 mil a estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou alcançam o melhor desempenho em sala de aula.

Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma vê sua dedicação aos estudos reconhecida, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas residências.

Maior salário

O Governo do Pará também se destaca ao pagar o maior salário médio do País aos professores, no valor de R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, conforme o Movimento Profissão Docente.