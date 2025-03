Estudantes de escola pública aprendem sobre cuidados com a água e minerais

O encantamento com os diferentes tipos de rochas e minerais transpareceu no brilho dos olhos dos estudantes da Escola Municipal de Educação Fundamental Ruy da Silveira Britto, do bairro do Marco, durante a visita no Serviço Geológico do Brasil (SGB), localizado na avenida Perimetral. As crianças do 5º ano do ensino fundamental participaram de programação especial em alusão ao Dia Mundial da Água, que será celebrado neste sábado (22/03).

O pequeno Miguel Caleb, de 10 anos, ficou fascinado com a ametista. “Foi legal gostei muito de ver as pedras”, disse. “O que mais me chamou atenção foi uma pedra chamada ametista, achei ela muito bonitinha, porque ela é rochinha, bem brilhosinha, vários caquinhos, e chama muito atenção. Gostei muito dela”, revelou. Sobre a água, eles aprenderam sobre o ciclo da água e a importância de não desperdiçar. “Porque o desperdício é muito ruim, porque ela é tipo uma proteína para a gente. Se a gente não tivesse água, a gente não iria viver”, disse.

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Ruy Britto, Roberta Pina, percebeu os estudantes muito animados com as rochas e minerais que foram vistos no Serviço Geológico do Brasil (SGB). “É muito importante, ainda mais neste período, em que estamos vivendo tantas mudanças climáticas, e eles moram aqui próximo, nossa escola é aqui próxima. Então, eles saberem a realidade de onde eles estão é muito importante, eles vivenciarem na prática o que viram aqui é muito bom”, destacou.

A professora ressaltou que ao vivenciar uma experiência tão enriquecedora de conhecer os minerais de perto repercute também nas famílias. “Aqui eles puderam vivenciar. Com tudo isso depois, a gente percebe que até a família já traz informações que eles vão estar levando daqui. Nós já tínhamos feito essa visita com outro grupo no ano passado e tivemos esse retorno bem positivo das famílias”, assegurou.

Além de conhecer diferentes minerais, os estudantes também passaram por uma palestra sobre a preservação da água e o ciclo da água. “Eles conheceram um pouco mais do Serviço Geológico. Eles participaram de uma medição do poço daqui, mostraram para eles como é coletada a água, levada para análise e para ver sais e os poluentes se houver”, destacou a geóloga do SGB, Fernanda Nascimento.

A geóloga explica que boa parte da riqueza natural aquífera está nos subterrâneos do planeta. “Existe água embaixo da gente. Rochas porosas, elas prendem essa água. Essa é a relação com a geologia. Elas ficam ali presas e são feitos os poços para extrair essa água”, ensina.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) é um órgão do governo federal que disponibiliza o banco de dados dos recursos minerais do país e desenvolve pesquisas geológico-metalogenéticas em ambientes de reconhecida vocação mineral, como forma de atrair interesses e investimentos em pesquisa mineral por parte da iniciativa privada. O órgão também realiza estudos e pesquisas em situações de calamidade pública e riscos à população como riscos de desabamento, assoreamento de rios, e outros fenômenos geológicos.