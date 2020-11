VÍDEO: Alagamento para trânsito na BR-316, em Marituba

O Departamentop de Trânsito do Pará (Detran-PA) confirmou que um grande congestionamento é registrado desde cedo nesta segunda-feira (23) na rodovia BR-316, no sentido Belém-Marituba. As fortes chuvas de ontem causaram o transbordamento do rio Uriboca, em Marituba. Veja:

Congestionamento desde cedo na BR 316 devido ao transbordamento do Rio Uriboca, em Marituba, ocasionado pela chuva de ontem. A via, no sentido de saída de Belém, está alagada, passando somente um carro por vez. Agentes do Detran estão no local e já acionaram as autoridades. — DETRAN-PA (@DETRAN_PA) November 23, 2020

LEIA MAIS:

- Avenida independência também registra lentidão nessa segunda-feira

O congestionamento na rodovia BR-316, no sentido Belém-Marituba, já afeta o fluxo de várias outras vias da Grande Belém. Na avenida Independência, que liga Belém a Ananindeua, engarrafamentos também são sentidos nessa manhã.

Segundo o Detran, o tráfego é de apenas um carro por vez no trecho. Agentes estão no local. A redação integrada de O Liberal segue apurando a situação. Acompanhe.