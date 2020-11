Trânsito volta a fluir na BR-316 após transbordamento do rio Uriboca

Após pelo menos três horas de engarrafamentos e grandes transtornos causados a motoristas e passageiros de coletivos na manhã desta segunda-feira (23), o trânsito voltou a fluir na BR-316. Um grande congestionamento foi registrado no sentido Belém-Marituba, por causa do transbordamento do rio Uriboca. Veja:

O alagamento chegou a afetar o fluxo de várias outras vias da Grande Belém. Na avenida Independência, que liga Belém a Ananindeua, engarrafamentos também são registrados nessa manhã. Na João Paulo II, o acesso à BR-316 também era difícil.

Mais cedo, o Departamentop de Trânsito do Pará (Detran-PA) confirmou que as fortes chuvas desse domingo causaram o transbordamento do rio Uriboca, em Marituba. Segundo o Detran, apenas um carro passava por vez no trecho, nas primeiras horas da manhã. Agentes foram encaminhados ao local.

Congestionamento desde cedo na BR 316 devido ao transbordamento do Rio Uriboca, em Marituba, ocasionado pela chuva de ontem. A via, no sentido de saída de Belém, está alagada, passando somente um carro por vez. Agentes do Detran estão no local e já acionaram as autoridades. — DETRAN-PA (@DETRAN_PA) November 23, 2020

Por volta das 10h, o tráfego já retornava à normalidade e os carros já conseguiam transitar em três pistas, no sentido Belém-Marituba, apesar do alagamento continuar. A redação integrada de O Liberal segue apurando a situação. Acompanhe.