Ainda dá tempo de montar um presépio para o Natal? Veja dicas

A poucos dias do Natal, muitos se perguntam: será que ainda dá tempo de montar um presépio? Tradicionalmente, esse item de decoração é a representação do nascimento de Jesus e pode ser montado de diversas formas. Por isso, a decoradora Rafaela Sousa, especialista em decoração natalina, lista dicas de como criar um presépio significativo e cheio de encanto, mesmo na reta final das festividades.

O presépio, mais que um elemento decorativo, é o coração da celebração natalina para muitos cristãos. Segundo a decoradora Rafaela Sousa, ele representa a materialização do verdadeiro espírito do Natal, reunindo simbolismos que conectam os fiéis à tradição religiosa. “A montagem do presépio é o mais importante da decoração natalina, pois ele é a representação material e de imagens do real sentido natalino”, pontua.

Ela destaca que, em qualquer montagem natalina, a presença de três figuras é fundamental: o Menino Jesus, Maria e José. “Para montar um presépio, basta saber que ele não precisa ser enorme, com peças soltas. Ele só precisa existir em casa e ter a representatividade da noite mais importante para os cristãos”, detalha Rafaela.

Além disso, o presépio pode variar em tamanhos e formatos, desde os mais compactos, com a Sagrada Família, até os mais elaborados, que incluem Reis Magos, anjos, animais e pastores. “O presépio existe em diferentes tamanhos e formatos. Desde os que já vem com as peças fixadas numa ‘casinha’, que também é conhecida como estábulo, passando pelos menores que só tem a sagrada família: Jesus, Maria e José”, lembra a decoradora.

Dica

Com opções acessíveis, desde presépios completos até peças unitárias, todos podem ter sua representação do nascimento de Cristo, independentemente do espaço. Para Rafaela, a decoração não é apenas sobre estética, mas sobre cultivar a essência da celebração, seja através de uma guirlanda com o Menino Jesus ou uma pequena montagem na entrada de casa, sempre com atenção aos detalhes que tragam luz e simbolismo ao ambiente.

“Nas montagens Natalinas, sempre indico aos clientes que o presépio fique na entrada das casas, em local de destaque. Afinal, ele é o ponto alto do Natal. Então, em aparadores, mesa de centro. E, em algumas casas, a gente coloca até mesmo no pé da árvore de Natal. Mas o importante mesmo é montar o presépio e entender a importância e a essência desta representatividade”, destaca

A decoradora completa: “Para motivar os clientes sempre a ter o presépio, independente do espaço que possuam, a dica é sempre criar alternativas. Seja na guirlanda, na árvore, no aparador, no hall de entrada, no pátio. E aí, preparar todo o cenário. Colocar palha, juta, um fio de fada (pisca), para trazer luminosidade para ele e deixá-lo sendo o ponto mais importante da decoração”.

“Sempre dá tempo de montar o presépio. Existem lojas que vendem até mesmo as peças unitárias. As pessoas podem comprar o menino Jesus na manjedoura, por exemplo. E, assim, ir montando aos poucos. Não importa o tamanho, o que importa é ter e entender o significado do Nascimento de Jesus Cristo e o que move a todos nesta data tão significativa pra vida de todo cristão”, relata.