'Bebês noéis' participam de ensaio fotográfico no Hospital Regional em Marabá

Em meio ao espírito natalino que toma conta de dezembro, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, recebeu um acolhimento diferente e acolhedor em um ensaio fotográfico temático. Na quarta-feira (18), bebês prematuros e suas famílias foram convidados a registrar os primeiros dias de vida dos pequenos vestidos de roupas natalinas

Com apenas 6 dias de vida, recém-nascido Ravi Victor Alves, foi um dos bebês fotografados. O pai dele, Victor Alves, se emocionou ao ver o filho participando desse momento tão especial. "Foi uma emoção indescritível ver meu filho tão pequeno, mas já tão forte, participando de algo tão bonito. Ele nasceu prematuro e, ao vê-lo agora, rodeado de tanto carinho e amor, me sinto imensamente grato", disse Victor.

Em Marabá, 'Bebês Noéis' encantam no ensaio fotográfico no Hospital Regional (Foto: Divulgação)

O ensaio foi idealizada pela voluntária Nubia Suriane, fotógrafa de Marabá, especializada em capturar momentos com bebês. Com sensibilidade, ela transformou a UTI em um ambiente acolhedor, criando uma atmosfera de esperança e luz. "É uma honra registrar esses momentos tão especiais. Ver a força e a esperança nos olhares dos pais e bebês é algo que toca meu coração. Cada clique é uma celebração da vida", afirmou.

Iniciativa de humanização fortaleceu o vínculo entre familiares e os bebês, proporcionando momentos de carinho e acolhimento aos nenéns (Foto: Divulgação)

Roupas a caráter

Durante a sessão de fotos, os bebês foram vestidos com gorros natalinos e roupas temáticas, proporcionando uma atmosfera de carinho e aconchego. As imagens registradas serão entregues aos pais como uma lembrança especial, simbolizando a força e a superação dos pequenos guerreiros que enfrentam desafios desde o nascimento.

Outro bebê registrado foi Davi Peniche, e sua mãe, Raissa Silva, não conseguiu esconder a emoção ao ver o filho em um momento tão significativo. "Ver meu filho, tão frágil, mas cheio de vida, é algo que jamais esquecerei. Este gesto de carinho traz luz ao nosso coração, especialmente neste período difícil. Será uma lembrança que guardaremos para sempre", contou Raissa.

Tranformação

Para Daiane Uzinsky, analista de humanização da unidade, iniciativas como essa são fundamentais para transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais acolhedor e positivo. "Essas ações mostram que, mesmo diante das adversidades, é possível criar momentos de ternura e renovação, trazendo um olhar de esperança para as famílias e contribuindo para a recuperação dos pequenos pacientes", destacou Daiane.

Flavio Marconsini, diretor executivo do hospital, também enfatizou a relevância dessas ações para reforçar o compromisso da unidade com o cuidado humanizado. "O Natal é um momento de união e renovação, e trazer essa atmosfera para o hospital é uma forma de lembrar às famílias que elas não estão sozinhas nessa jornada", afirmou o diretor.