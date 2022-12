Agentes de limpeza cobram salários atrasados; Prefeitura de Belém promete pagar até sábado (24)

Sob pressão de trabalhadores de serviços gerais, que fizeram um protesto na manhã desta terça-feira (20), a Prefeitura Municipal de Belém anunciou que vai efetuar, até sábado (24), o pagamento de recursos em atraso junto à empresa prestadora de serviços (Limpcar), para que os profissionais possam receber os salários em atraso há quase três meses. Para pressionar a gestão municipal, os trabalhadores chegaram a interditar parcialmente a pista da avenida Nazaré, entre Benjamin Constant e Dr. Moraes, no centro de Belém.

Rui Charles Souza, diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Asseio e Conservação do Pará (Sinelpa), informou que a manifestação começou na avenida Nazaré às 10 horas. "No começo do protesto, nós não fechamos a rua, viemos protestar e não fechamos. Tentamos uma reunião com a Prefeitura, para ver se conseguia uma conciliação, mas não foi possível e aí nós tivemos que fechar a rua para poder chamar a atenção. Então a via ficou inteditada desde às 10 horas, por cerca de três horas, com uma via para a passagem dos veículos, como rege a lei", disse Rui.

Há cerca de três meses, os trabalhadores da Limpcar não recebia o salário, vale-alimentação, vale-transporte. "E aí, quando nós fomos para a frente da empresa, [a empresa] alegou que já tinha cinco meses que a Sesma (Secretaria Municipal de Saúde) não repassava valor e que ela não tinha mais como ficar repondo o salário, e nós tivemos que vir para o Gabinete da Prefeitura para cobrar aqui", enfatizou o dirigente sindical.

Rui Souza disse que há mais duas empresas com salários atrasados. No caso, a Brasloc e a JHF. Entretanto, os funcionários não participaram do protesto nesta terça-feira, mas terão uma reunião com o sindicato em breve.

De acordo com a Ata da reunião entre os manifestantes, o Sinelpa, a Prefeitura de Belém e dirigentes da Limpcar, a PMB explicou a atual situação financeira da Sesma, "reconheceu a existência do débito desta Sesma com a empresa Limpcar". Após deliberação entre as partes, chegou-se a um consenso de que a Sesma e o Gabinete da Prefeitura efetuarão o pagamento até a data de 24 de dezembro de 2022.

Prefeitura

A Prefeitura de Belém informou que recebeu uma comissão de trabalhadores terceirizados da empresa de limpeza Limpcar e representantes do Sinelpa para tratar da pauta salarial da categoria. A reunião ocorreu no início da tarde desta terça-feira, no gabinete municipal.

Os representantes da gestão municipal explicaram aos trabalhadores a situação financeira da saúde municipal, decorrente do corte de recursos pelo Governo Federal, o que dificulta o completo atendimento às crescentes necessidades de custeio desta secretaria. A Sesma "se compromete a efetuar pagamento de parcela do débito presente até o próximo dia 24 de dezembro".

Participaram da reunião como representante do gabinete do Prefeito, Edmilson Novaes da Silva; representante do Sinelpa, Rui Charles Souza e os trabalhadores da empresa terceirizada Limpcar: Daniele Gonçalves; Rosana Coelho; Antônio Erick; Antônia Célia da Silva.