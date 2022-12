Trabalhadores temporários da Seap realizam manifestação do lado de fora da Alepa

Na última sessão do ano da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), trabalhadores temporários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realizam uma manifestação em frente à sede do Poder Legislativo para pedir aprovação da PEC 06/2022. A proposta garante que os servidores, alguns com mais de 10 anos de serviços prestados, não sejam exonerados ao final da prorrogação do contrato.

Também estão envolvidos na mobilização os servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Faepa). Esses trabalhadores esperam que o orçamento do próximo ano garanta os recursos necessários para a implementação do plano de cargos, carreira e remuneração da instituição.