Grupo de aprovados em concurso da Seap protesta em frente à Alepa

Um grupo de candidatos classificado fora do número de vagas ofertadas no concurso C-208, realizado para preenchimento de 1.676 postos de policial penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), pede a não eliminação do certame em protesto na frente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na manhã desta terça-feira (29). Os manifestantes pedem ao Estado e ao Parlamento atenção à situação dos inscritos que obtiveram nota mínima para a aprovação na prova, mas, devido à Cláusula 16.3 do edital, serão eliminados antes das próximas fases do concurso.

“Os candidatos estão seguindo todas as fases do concurso, estão aptos e aprovados, porém estão fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo certame, e existe uma cláusula de barreira do nosso edital, que é o item 16.3, que diz que não receberemos classificação e seremos eliminados. A primeira fase do concurso já está se aproximando e nós não queremos ser eliminados. Então a nossa luta é pela quebra da cláusula de barreira do nosso edital, inclusive outros estados já quebraram, como o Rio de Janeiro, como o Distrito Federal, e recentemente agora Minas Gerais também já quebrou”, explicou Alessandra Beckman, membro da comissão de candidatos do C-208.

Ainda de acordo com a comissão, as próximas fases do concurso serão eliminatórias e mais candidatos devem ser desclassificados, ou seja, a eliminação nesta fase seria precipitada. Futuramente, o curso de formação é uma fase eliminatória do concurso, e eliminando todos os excedentes não vai haver a possibilidade de o governo fazer o chamamento posterior desses candidatos que já estão aptos. Então vai haver uma vacância no cargo”, concluiu.

A reportagem do jornal O Liberal entrou em contato com o governo do Estado e aguarda um posicionamento sobre o assunto.