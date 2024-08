Adesão do Pará: às vésperas do feriado, Terminal Rodoviário de Belém tem grande movimentação

Às vésperas do feriadão de Adesão do Pará à Independência, muita gente esteve no Terminal Rodoviário de Belém, nesta terça-feira (13), para viajar para as cidades do interior do Estado. Para o feriado deste ano, a expectativa é que 18.500 passageiros passem pelo terminal, representando um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

Segundo a Sinart, a expectativa de passageiros embarcados para o feriado prolongado é de 13.200, sendo 5.300 desembarques no local. Dentro do Pará, os destinos mais procurados são: Mosqueiro, Curuçá, Vigia e Cametá. E para fora do estado entre os principais locais mais buscados: Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador. No Terminal Rodoviário de Belém, muitas pessoas, porém, não sabem se, no dia do feriado, na quinta-feira (15), vão conseguir viajar novamente.

Expectativa

Nesta terça, o fluxo registrado no Terminal já aumentou. Quem já vive a expectativa para viajar é o agricultor Wederson dos Santos Silva, 45 anos. Na manhã desta terça-feira (13), ele estava no Terminal Rodoviário de Belém. Ele chegou em Belém domingo, para resolver assuntos particulares, e se preparava para retornar para Altamira, município onde mora no sudoeste do Pará.

Wederson disse que, no feriado, vai tentar viajar. “Vou tentar fazer alguma coisa”, disse. Ele viajaria às 18 horas. A viagem tem duração prevista de três horas. Pela passagem, pagou R$ 250.

Carlos Alberto Camilo, 62 anos, viajou para Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado. Ele trabalha no setor de compras de uma empresa naquela cidade, para a qual viajaria às 14 horas. A viagem dura, em média, 12 horas. No feriado, ele disse que vai estar trabalhando. A folga será no dia seguinte, na sexta.

Carlos Alberto contou que, na sexta, vai tentar aproveitar a folga, uma vez que estará trabalhando no feriado. Mas, por causa da dinâmica do seu trabalho, pode ser que alguém precise dos seus serviços e, por isso, ele ficará a postos. A ideia é tentar fazer algo para aproveitar a folga de sexta. “Por enquanto, porém, não tenho nada programado”, disse.