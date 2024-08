Adesão do Pará: no feriadão, sol forte deve predominar, mas há possibilidade de pancadas de chuva

O tempo ao longo da semana deve se manter o mesmo, durante o feriado de Adesão à Independência do Pará, comemorado nesta quinta-feira (15/08). O momento é ideal para quem vai aproveitar o feriadão para viajar para balneários da capital ou no nordeste paraense. O tempo deverá ter muito sol de manhã e de tarde, com a possibilidade de pancadas de chuva ao final da tarde.

Segundo o meteorologista José Raimundo abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no momento a umidade da região nordeste está propicia para formação de nuvens, o que permitirá pancadas de chuvas isoladas durante o final da tarde em algumas áreas.

“Tanto nos balneários de Belém, como Mosqueiro ou Cotijuba, vão estar sem mudanças ao que tem ocorrido nos últimos três dias com sol durante a manhã e a tarde, e possíveis pancadas de chuvas em áreas isoladas, como já está acontecendo em Belém, Icoaraci e Outeiro. Aquela inversão térmica não está mais acontecendo. Agora temos a umidade 3.500 metros na atmosfera, o que é favorável à formação de nuvens e podem ocasionar precipitações pluviométricas no final da tarde ou início da noite”, destaca José Raimundo.

A maior probabilidade para chuvas é na Região Metropolitana de Belém (RMB). A temperatura deverá ter as mínimas entre 23°C e 24°C e as máximas entre 33°C e 35°C. As chuvas que começaram a cair em Belém triplicaram o índice de registro pluviométrico. O índice que estava com 10,2 mm de chuva até anteontem subiu para 38,4 mm. Esse aumento ocorreu apenas com as chuvas isoladas que ocorreram nos últimos dois dias. A expectativa é que o registro de chuvas se aproxime até o final do mês da média história de 128,7 mm.

“É muito possível que vá chegar muito mais próximo da média, que julho quando ficamos 35,6 mm para uma média 156 mm, choveu menos de 30% da média. Agora, agosto já ultrapassou tudo o que choveu em julho”, comparou José Raimundo. Até o dia 16 há probabilidade de ocorrerem pancadas de chuva aumentando o índice pluviométrico.

A expectativa é que as chuvas aumentem em Belém em outubro, o que seria uma antecipação do período chuvoso que ocorre normalmente a partir de novembro. Entretanto, devido ao desequilíbrio climático, mudanças nos períodos de seca e chuvoso podem ocorrer com mudanças desses períodos.

“Os oceanos podem fazer com que aconteçam pancadas de chuva de outubro para novembro, isso porque o nosso período seco se antecipou em julho, e é muito possível que se antecipe o período chuvoso devido o oceano dominante ter a formação do La Niña, que é o resfriamento do pacífico equatorial, muitos devem ser intensificados e fortalecer a partir de setembro. Isso quer dizer que o Estado do Pará poderá antecipar as chuvas em grandes partes da região”, afirmou.

O município de Salinópolis, um dos mais procurados nos feriados, também teve ter muito sol com pancadas de chuvas isoladas ao final do dia. Nesta região do Salgado que abarca também Bragança e Marudá, em Marapanim, não devem ocorrer chuvas. Na região do salgado, as temperaturas estarão entre 23°C e 25°C as mínimas e 32°C a máxima.

No Sul e Sudeste do Pará, nos municípios de Redenção, Tucuruí, Conceição do Araguaia e Xinguara, a friagem que chegou junto por uma frente fria empurrada do Sul e Sudeste do Brasil continuará com as mínimas registradas entre 16°C e 17°C, mas terá máximas elevadas entre 35°C e 38°C.