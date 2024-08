Adesão do Pará: veja o que abre e o que fecha no feriado desta quinta-feira (15) em Belém

Por causa do feriado de Adesão do Pará à Independência, celebrado nesta quinta-feira (15), vários serviços privados e de repartições públicas terão horário alterado de funcionamento. Já outros estabelecimentos estabelecerão escalas específicas para atender as demandas da população.

Confira o que abre e o que fecha nesta data:

Parque Shopping Belém:

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: de acordo com a programação.

Pátio Belém

Lojas: 11 às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: Conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas, quiosques, praça de alimentação, restaurantes: 12h às 22h

Cinema: Conforme a programação

Bosque Grão-Pará

Lojas - 11h às 21h

Entretenimento e Lazer - 11h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosques de Alimentação - 11h às 22h Restaurantes – 11h às 23h

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Academia e Crossfit – Conforme Programação

Boulevard Shopping Belém:

Lojas – 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer – 11h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Castanheira Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e parque: 11h às 22h

Supermercado Líder: 07h às 22h

Academia e cinema: Conforme programação

Supermercados

Os supermercados funcionam normalmente. Não há restrição para o funcionamento. Mas os horários de abertura e fechamento ficam a critério de cada loja.

Bancos

Os bancos não vão abrir no Pará.

Estações Cidadania

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, na próxima sexta-feira (16), dia facultado pelo Governo Estadual, em razão do feriado de Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil (15), as unidades da Estação Cidadania não abrirão ao público. A medida está amparada pelo decreto de n° 3.640, publicado na edição de nº 35.676 do Diário Oficial do Estado (DOE), de 11 de janeiro de 2024.

Os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (19), conforme agendamento prévio, e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações. Os atendimentos que estavam marcados para o dia 16 de agosto serão reagendados, sem prejuízos aos usuários.

Expediente nos órgãos estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, conforme o Decreto n° 3.640, publicado na edição nº 35.676 do Diário Oficial do Estado (DOE), em 11 de janeiro de 2024, fica facultado o expediente nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, do Poder Executivo Estadual, no dia 16 de agosto (sexta-feira), em razão do feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, comemorado em 15 de agosto.

Os seis dias subsequentes ao ponto facultativo do dia 16 serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária de trabalho.

Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço, para não afetar o atendimento à população.