Ações preventivas garantem a segurança na programação de aniversário do Ver-o-Peso

Sessenta agentes dos grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Táticas com Cães (Atac), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Belém (GMB), vão atuar na segurança durante a programação especial alusiva aos 397 anos do Ver-o-Peso. A comemoração será a partir das 8h desta quarta-feira (27), no Boulevard Castilhos França.

VEJA MAIS

As equipes ficarão distribuídas em toda a extensão do complexo do Ver-o-Peso e áreas adjacentes desde as 7h até o encerramento da programação. “Durante reunião, fizemos o alinhamento com os inspetores sobre todos os procedimentos de segurança preventiva relacionado ao espaço onde será comemorado o aniversário de um dos cartões-postais de Belém, e esse patrulhamento será em pontos estratégicos, visando a segurança e diversão de todos”, destaca o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro.

Uma das atrações musicais do evento será a apresentação da Banda de Música da Guarda Municipal, com um repertório regional e no acompanhamento ao tradicional "Parabéns a você" em homenagem à maior feira livre a céu aberto da América Latina.