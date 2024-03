Aniversário do Ver-o-Peso nesta quarta-feira (27) oferece programação cultural e serviços gratuitos

A população em Belém recebe, na manhã desta quarta-feira (27), uma programação especial no mercado do Ver-o-Peso para celebrar os 397 anos de fundação da maior feira ao ar livre da América Latina e de um dos principais pontos turísticos e econômicos da capital paraense. A ação conta com uma série de serviços gratuitos de cidadania e apresentações culturais.

Serviços oferecidos

A programação realizada pela Prefeitura de Belém oferecerá diversos serviços no local, como:

• vacinação;

• testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• emissão dos cartões Passe Fácil, primeira e segunda via da carteira de meia-passagem aos estudantes, cartão sênior e para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além disso, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), os moradores da capital paraense vão ter a possibilidade de solicitar na Ação Cidadã do aniversário do Ver-o-Peso: a emissão das guias de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), assim como fazer parcelamento de débitos e orientações a respeito do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Outro serviço que vai ser oferecido na ação pelo aniversário do Ver-o-Peso será o cadastramento de pessoas no Programa Federal Minha Casa Minha Vida, realizado pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).

Para embalar a festa do maior ponto turístico da cidade, a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) confirmou a apresentação do grupo "Os Falsos do Carimbó", assim como a Guarda Municipal de Belém, que vai participar com a banda de música da instituição oferecendo à população um repertório nacional e regional em homenagem aos 397 anos do Ver-o-Peso.

O parabéns

O momento dos parabéns pelos 397 anos do Ver-o-Peso vai ser às 8h, em frente ao Solar da Beira e com direito a bolo.

Jogos do Ver-o-Peso

Chegando à sua 6° edição este ano, os “Jogos do Ver-o-Peso”, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Belém (Sejel), também integra a programação de aniversário da feira nesta quarta-feira, 27, e deve ocorrer das 7h às 14h.

Os competidores dos jogos serão divididos em seis equipes, nomeadas em homenagem a frutas regionais, tipicamente encontradas no "Veropa": Cupuaçu, Açaí, Bacuri, Pupunha, Castanha-do-Pará e Manga. Cerca de 120 pessoas devem participar da gincana.

O complexo

O Ver-o-Peso abrange um conjunto de estruturas que inclui a Feira do Ver-o-Peso, o Mercado de Ferro (Peixe), o Mercado Bolonha (carne), o Solar da Beira, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí. O número total de permissionários que trabalha nesses espaços, devidamente registrados, é de 1.498, conforme cadastro da Secretaria Municipal de Economia (Secon), os quais estão distribuídos em 33 setores. Desse total de permissionários, 361 é formado por mulheres.

Reforma do Ver-o-Peso

Depois de 22 anos, o complexo do Ver-o-Peso ganha como presente a sua reforma geral, anunciada pela Prefeitura de Belém e já iniciada pela Feira do Açaí. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 29 de fevereiro deste ano pelo prefeito Edmilson Rodrigues, com investimento previsto de R$ 63 milhões.

Esse é um dos investimentos prioritários da gestão municipal, em preparação à COP-30, que será sediada em Belém no mês de novembro de 2025.

Com informações da Agência Belém

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)