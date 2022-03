Ação solidária arrecada mais 100kg de alimentos ao 'Viado da Bike'; saiba como ajudar

Uma ação solidária realizada pela união de 300 ciclistas, de mais de 30 grupos de "Pedal" da Região Metropolitana de Belém, conseguiu arrecadar quase R$ 5 mil reais e mais 100 kg de alimentos não perecíveis para o seu José Américo, mais conhecido como "Viado da Bike", que após um problema de circulação na perna esquerda, está impossibilitado de pedalar e fazer as entregas, que são responsáveis pelo sustento.

VEJA MAIS

O "Viado da Bike", ilustre ciclista, mora há 30 anos no bairro de Fátima e ficou conhecido na capital pelos passeios de bicicleta, sempre bem humorado e divertido, enquanto fazia as entregas de encomendas nos trabalhos temporários que conseguia. Recentemente, começou a ter problemas de circulação na perna esquerda e sentir dores até para caminhar, desta forma, ficou impossibilitado de pedalar, comprometendo o seu sustento.

Ajudas

Tomando conhecimento da situação, Evander Batista, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) reuniu o seu e outros grupos de ciclismo para fazer uma ação solidária. Arrecadaram dinheiro e alimentos que foram entregues ao seu José Américo na tarde do sábado (26).

"A ação solidária colocou aproximadamente 300 ciclistas nas ruas de Belém e tivemos uma arrecadação de R$ 4.218,18 em dinheiro. Arrecadamos também mais de 100 quilos de alimentos não perecíveis entre cestas básicas e avulsos", disse.

"Os alimentos todos foram entregues para o seu José Américo, o dinheiro nós entregamos R$ 300 reais nas mãos dele, o restante vai ser depositado em uma conta poupança que abriremos para o seu José Américo. Essa foi uma escolha dos ciclistas na hora do ato. Entendemos que em uma conta, ele possa utilizar esse dinheiro na medida que as necessidades dele apareçam, como compra de remédios etc.", completou.

Para o professor universitário, essa será apenas uma de outras ações que farão. Para quem deseja ajudar o seu Américo, Evander se disponibilizou a buscar a doação nesta segunda (28). "Os ciclistas de Belém e Região Metropolitana são extremamente solidários e unidos. Certamente a solidariedade não parará nesse evento, outras ações virão, certamente. Ainda tem pessoas procurando ajudar, hoje mesmo recebi uma ligação de alguém que tem mais duas cestas básicas para doar, no final da tarde irei com o doador até a casa do seu José Américo e ele entregará sua doação diretamente ao seu José Américo", concluiu.

Cuidados com a saúde do ciclista mais famoso de Belém

A saúde do "Viado da Bike" também será bem cuidada, para quem sabe logo mais a ilustre presença do seu Américo seja percebida pelas ruas de Belém, pedalando e levando alegria para quem o conhece e torce para a sua melhora. Para isso, Evander informou que o grupo irá acompanhar o idoso em algumas consultas específicas. "Vamos levá-lo para fazer uma bateria de exames e consultas com profissionais médicos, angiologista e dermatologistas. Nesse primeiro momento, e o que os médicos determinarem, será feito", finalizou.

Doações

Quem deseja ajudar o seu José Américo pode entrar em contato pelo telefone (91) 99989-0610.