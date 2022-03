Campanha arrecada doações para 'Viado da Bike'; saiba como ajudar

Um problema de saúde afastou das ruas de Belém José Américo da Silva, de 65 anos, bastante conhecido como "Viado da Bike". O ilustre ciclista é morador do bairro de Fátima há mais de 30 anos e ganha a vida fazendo pequenos bicos na vizinhança, como compras na feira, entrega de roupas, capinagem, entre outros. Contudo, depois que a sua perna esquerda começou a apresentar problemas de circulação, o idoso passou a sentir muitas dores e ficou impossibilitado de pedalar, e até mesmo caminhar, o que também comprometeu o seu sustento. Para arrecadar doações para auxiliar no seu tratamento e alimentação, um pedal solidário está sendo organizado para o próximo sábado (26), às 17h, com saída do Santuário de Fátima.

Natural de Teresina, no Piauí, José Américo veio para capital paraense ainda criança, onde cresceu e se criou andando de bicicleta, visitando todos os bairros e até municípios da Região Metropolitana de Belém. O apelido "Viado da Bike" veio depois que José Américo apareceu em um programa de TV pedalando e acenando para as pessoas que o encontravam na rua.

"Perguntaram se eu me importava de ser chamado assim e eu disse que não. Gostei do apelido e ficou. Eu gosto que todo mundo me chame assim. Aqui na rua, é só perguntar 'onde o viado da bike mora?', que vão saber indicar. Me divirto quando passam na rua me chamando e buzinando, eu respondo dando 'tchau'. Gosto de alegrar as pessoas", afirma.

Problema na perna mudou a rotina do ‘Viado da Bike’

A rotina de pedaladas e serviços pelo bairro mudou há três semanas, quando o "Viado da Bike" começou a perceber que algo de errado estava acontecendo com sua perna esquerda. "Começou a escurecer e eu passei a sentir muita dor, tipo um formigamento. Tem dias que não consigo nem pôr o pé no chão. Não andei mais de bicicleta porque dói muito. Eu tenho medo de bater e piorar a minha perna", detalha.

O idoso buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, onde passou por avaliação médica, fez exames e foi medicado. Agora, ele aguarda por uma consulta com um cirurgião vascular que irá avaliar a necessidade de uma cirurgia para tratamento de varizes que foram identificadas na perna.

"Se for preciso operar, eu tenho medo, mas é o único jeito. Se for preciso fazer a cirurgia eu vou fazer, tudo pra melhorar essa perna. Tenho fé em Deus que vou voltar a andar de bicicleta".

Toda ajuda é bem vinda

Devoto de Nossa Senhora de Fátima, José Américo tem se apegado à fé para vencer as dificuldades causadas pela doença. "Eu não tenho mais alegria na vida, só quero recuperar minha saúde pra poder voltar a vida normal. Desejo saúde pra todo mundo ,porque é muito ruim não poder fazer as coisas. Peço que as pessoas que me conhecem possam me ajudar", apela.

Como ajudar o ‘Viado da Bike’?

O organizador do evento beneficente, professor Evander Batista, explica que as pessoas podem participar da ação de três formas:

estando presente no pedal solidário;

doando alimentos não perecíveis;

através da doação de qualquer quantia em dinheiro, através do pix (91) 9 8155-3115 em nome de Evander de Jesus Oliveira Batista (Banco do Brasil).

“O que ele tem é um problema de circulação sanguínea muito sério. Ele tem muitas varizes na perna, e agora estão vindo as consequências disso. Ele sente dores, a batata da perna já está adoecida. E ele está muito triste, a gente também, porque ele sempre foi um divulgador do ciclismo aqui em Belém”, disse Batista.​​

Serviço

Pedal solidário em prol do Viado da Bike

Data: sábado, 26 de março

Horário: 17h

Local: Em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na rua Antônio Barreto, nº 2167

Doações: Chave pix (91) 9 8155-3115 - Evander de Jesus Oliveira Batista (Banco do Brasil)